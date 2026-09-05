Conceicao, quella frase sul futuro che ha fatto impazzire i tifosi della Juventus

Conceicao ha pronunciato queste parole in una telefonata a Jorge Mendes che hanno fatto impazzire i tifosi della Juventus. Il retroscena

La grande classica dell’Allianz Stadium tra Juventus e Milan rappresenta un appuntamento ricco di significati personali per Francisco Conceiçao. L’esterno offensivo lusitano, vissuto a Milano da bambino durante la parentesi del padre Sérgio Conceição sulla sponda interista, si ritrova ad affrontare sulla panchina del Diavolo il connazionale Rúben Amorim, suo storico rivale nelle accese battaglie del campionato portoghese tra Porto e Sporting. Un incrocio segnato da vecchi duelli e motivazioni familiari, nel quale la carica del classe 2003 promette di rivelarsi decisiva per l’andamento del match.

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L’arma di Spalletti per superare l’emergenza in attacco

In una fase delicata caratterizzata da numerose assenze tra le file bianconere — con le defezioni certe di Yildiz, Thuram, Ekhator e Cabal, a cui si aggiungono le condizioni incerte di McKennie, Sarr e Cambiaso —, il tecnico Luciano Spalletti fa perno sulla straordinaria energia del suo numero 7. La capacità del portoghese di spaccare le difese avversarie sulla fascia destra è testimoniata dai numeri: un assist a referto, 13 dribbling tentati e 6 occasioni da gol create. Con Nico Gonzalez e Jeremie Boga chiamati a inventare sulla trequarti per supportare Kolo Muani, l’ala lusitana costituisce la vera certezza tattica della squadra.

L’evoluzione sulla scia di Salah ed il rifiuto al mercato

Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore toscano ritiene che il giocatore possa compiere un percorso di maturazione simile a quello compiuto da Mohamed Salah durante la comune esperienza alla Roma, quando l’egiziano si trasformò in un attaccante totale e spietato in zona gol. Credendo fermamente nel progetto, la guida tecnica della Juve ha preteso la permanenza del giovane talento, respingendo le ricche offerte giunte dalla Premier League. Un orientamento condiviso appieno dallo stesso calciatore, che ha chiuso ogni ipotesi di trasferimento rivolgendosi direttamente al suo agente Jorge Mendes: «Caro Jorge, io non mi muovo da qui».

L’integrazione a Torino e la voglia di vincere in bianconero

A ventitré anni, l’esterno si sente perfettamente a suo agio nell’ambiente torinese e nella vita di tutti i giorni sotto la Mole. La determinazione dimostrata dall’attaccante rappresenta un segnale forte per la Juventus, pronta ad affidarsi al suo talento nella cruciale sfida contro i rossoneri.