Torino, i convocati per la Fiorentina: la decisione ufficiale di Abate sui nuovi acquisti

Il Torino ha ufficializzato l’elenco dei convocati per il match contro la Fiorentina. Ecco le scelte di Ignazio Abate

Il programma della terza giornata di Serie A prende il via con il primo anticipo dello stadio Artemio Franchi, dove alle ore 15:00 la Fiorentina allenata da Fabio Grosso affronta il Torino guidato da Ignazio Abate. Si tratta di un appuntamento di notevole importanza per entrambe le compagini, reduci da un avvio di stagione avaro di soddisfazioni e determinate a muovere finalmente la propria classifica. Sia i viola sia i granata hanno infatti incassato due battute d’arresto nelle prime due uscite di campionato e vanno ora alla ricerca del primo successo per scacciare le perplessità di questo complicato inizio di torneo.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

I nuovi volti nella lista del Torino: esordio immediato per l’ex Mandragora

Per affrontare la complessa sfida in terra toscana, la compagine piemontese potrà fare affidamento sui rinforzi giunti negli ultimi giorni della sessione di trasferimenti. Il tecnico Abate ha infatti inserito ufficialmente nell’elenco dei convocati i quattro acquisti più recenti: l’estremo difensore Lucas Perri, l’esterno Belghali giunto dal Verona ed i centrocampisti Daniel Bragança e Rolando Mandragora, trasferitosi in maglia granata proprio in settimana a margine dell’operazione definita con la stessa società fiorentina. Insieme a lui ritroverà il suo recente passato anche il giovane Fortini, altro ex della gara tesserato nel corso della medesima finestra di mercato.

L’elenco completo dei convocati di Ignazio Abate per il Franchi

Di seguito la suddivisione per ruolo dei ventisei calciatori selezionati dallo staff tecnico granata per l’impegno di Firenze:

Portieri : Mascardi, Perri, Siviero.

: Mascardi, Perri, Siviero. Difensori : Belghali, Biraghi, Carrascosa, Coco, Cömert, Comuzzo, Fortini, Patterson, Ismajli.

: Belghali, Biraghi, Carrascosa, Coco, Cömert, Comuzzo, Fortini, Patterson, Ismajli. Centrocampisti : Bragança, Cacciamani, Fitz-Jim, Gineitis, İlkhan, Luongo, Mandragora, Oristanio.

: Bragança, Cacciamani, Fitz-Jim, Gineitis, İlkhan, Luongo, Mandragora, Oristanio. Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Kulenovic, Simeone, Vlašić, Zapata.

Svolta tattica ed integrazione dei nuovi innesti

L’incrocio di Firenze rappresenta un vero e proprio banco di prova sia per Fabio Grosso, chiamato a far valere il fattore campo ed a compattare l’ambiente gigliato dopo i recenti ko, sia per Ignazio Abate, intenzionato a sfruttare subito la freschezza e l’esperienza dei nuovi innesti per dare sostanza al reparto mediano ed innalzare la qualità dell’intera manovra di squadra.