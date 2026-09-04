Paris Saint‑Germain, linea verde e fiducia a lungo termine: prolungano il tecnico Luis Enrique e cinque giocatori

Il Paris Saint‑Germain ha scelto di blindare il proprio futuro con una serie di rinnovi strategici che rafforzano la continuità del progetto tecnico. Attraverso un annuncio pubblicato sul profilo Instagram ufficiale, il club francese ha comunicato il prolungamento del contratto di Luis Enrique, tecnico spagnolo arrivato nel 2023 e considerato l’architetto della nuova identità parigina. L’allenatore resterà sulla panchina del PSG fino al 2030, un segnale forte di fiducia e stabilità.

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Rinnovi fino al 2031 per cinque giocatori chiave

Insieme a Luis Enrique, il PSG ha ufficializzato anche i rinnovi di cinque elementi centrali del progetto:

Lucas Beraldo , difensore brasiliano classe 2003;

, difensore brasiliano classe 2003; Senny Mayulu , centrocampista francese cresciuto nel vivaio;

, centrocampista francese cresciuto nel vivaio; João Neves , mediano portoghese tra i talenti più promettenti d’Europa;

, mediano portoghese tra i talenti più promettenti d’Europa; Willian Pacho, difensore ecuadoriano già protagonista in Bundesliga;

Tutti loro hanno firmato fino al 2031, consolidando la struttura giovane e dinamica che il club sta costruendo attorno al proprio allenatore.

Fabian Ruiz prolunga fino al 2028

Rinnovo anche per Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo classe 1996, che continuerà la sua esperienza a Parigi almeno fino al 2028. Un prolungamento che conferma la volontà del club di mantenere equilibrio tra giovani prospetti e giocatori già affermati.

Un progetto che guarda lontano

La strategia del PSG è chiara: dare continuità a un percorso iniziato negli ultimi anni, puntando su stabilità, identità e crescita progressiva. Blindare l’allenatore e diversi elementi chiave della rosa significa costruire una base solida per competere ai massimi livelli in Francia e in Europa.

Il club parigino manda così un messaggio forte: il futuro passa da un gruppo riconoscibile, da una guida tecnica stabile e da una rosa costruita per durare nel tempo. Una scelta che rafforza la visione del PSG, sempre più orientata verso un progetto sostenibile e strutturato.