Diogo Leite adesso è a un passo dalla Lazio: operazione in chiusura per il difensore portoghese che è svincolato

La Lazio è pronta a chiudere uno dei colpi più attesi della propria estate. Secondo le ultime indicazioni, riportate da Manuele Baiocchini, il club biancoceleste sta finalizzando l’arrivo di Diogo Leite, difensore centrale portoghese classe 1999, attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con l’Union Berlino. Un profilo che la società capitolina conosce bene e che torna oggi in cima alle priorità per rinforzare la retroguardia.

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Un difensore già seguito in passato

Leite non è un nome nuovo per la Lazio. Il centrale, cresciuto nel Porto e poi passato al Braga prima dell’avventura in Bundesliga, era stato trattato a lungo nelle scorse stagioni. Anche nelle ultime sessioni di mercato il suo nome era tornato con forza sul tavolo della dirigenza biancoceleste, che ne apprezza struttura fisica, capacità di impostazione e duttilità tattica.

Ora, con il giocatore libero da vincoli contrattuali, l’operazione è entrata nella fase decisiva: la Lazio ha accelerato e il trasferimento in Italia è sempre più vicino.

Un’occasione a parametro zero

Il difensore portoghese rappresenta un’opportunità importante: arriverebbe a parametro zero, permettendo al club di investire le risorse su altri reparti senza rinunciare a un rinforzo di livello. Leite, 27 anni, ha maturato esperienza internazionale e arriva da un percorso di crescita costante, nonostante l’ultima stagione all’Union Berlino sia stata complessa per rendimento e continuità.

Il suo arrivo seguirebbe quello di Danilho Doekhi, altro difensore proveniente dal club tedesco, segnale di una strategia chiara: ricostruire la linea difensiva con profili fisici, moderni e abituati a giocare in contesti competitivi.

La fase conclusiva della trattativa

La trattativa è ormai ai dettagli. La Lazio ha definito gli aspetti principali dell’accordo e attende solo gli ultimi passaggi formali per chiudere l’operazione. Se tutto procederà senza intoppi, Leite diventerà presto un nuovo rinforzo per la squadra biancoceleste, pronto a inserirsi nel progetto tecnico e a portare qualità ed esperienza alla retroguardia.



