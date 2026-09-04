Cremonese, parla Pecchia: «Qui devo costruire un’idea di gioco su una squadra giovane e con dei ragazzi di proprietà»

Fabio Pecchia si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo tecnico della Cremonese dopo l’addio del club a Giampaolo, nonostante la vittoria in Coppa Italia. Le sue dichiarazioni:

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PAROLE – «Parlare del passato vale fino ad un certo punto, quella squadra fu costruita tenendo conto della mia idea di gioco, con elementi funzionali. Qui devo costruire un’idea di gioco su una squadra giovane e con dei ragazzi di proprietà, averne cinque che provengono dal settore giovanile grigiorosso, di cui due del territorio cremonese, dev’essere una soddisfazione per la società e per tutta la società.

NUOVA AVVENTURA – «Qualche anno fa Agazzi e Lottici Tessadri li vedevo allenarsi su altri campi con le giovanili e ora sono con la prima squadra, è molto emozionante. Dovrò trovare il vestito giusto sia per questi ragazzi che per i più esperti. Il mio obiettivo è quello di creare una forte identità, in modo che la squadra sia riconoscibile e faccia divertire. Voglio creare un gruppo forte, nel quale tutti si possano sentire protagonisti: non è semplice, ho 25 giocatori di movimento e cercherò di metterli tutti a disposizione. Il campionato lo conosciamo tutti, arriveranno momenti in cui ci sarà bisogno di tutto il gruppo»

FILOSOFIA DI GIOCO – «Dovrò lavorare per costruire una squadra che giochi a calcio per vincere e che vada veloce, forte. Io sono arrivato a mercato chiuso con una rosa definita. Negli anni ho sempre seguito la Cremonese con un occhio di riguardo e quindi conosco la squadra, ci sono tanti giocatori di qualità. Ho visto Giampaolo lavorare moltissimo con la palla, quindi la base è molto alta. Noi dobbiamo lavorare per poter attaccare con energia e andare in porta con continuità»

OBIETTIVI – «Vincere è sempre molto impegnativo e complicato, ancor di più se lo si deve fare nello stesso posto. Il mio obiettivo è tornare a Cremona per fare qualcosa di speciale e farlo insieme. Spingo tutti in quella direzione. La Cremonese vuole essere sostenibile e stare nel tempo in determinate posizioni e per farlo c’è bisogno di lavoro e costruzione. Il mio obiettivo è Padova, una squadra tosta che ha messo sotto Pisa e Verona, quindi il mio focus è quello».