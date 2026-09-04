Neymar contro il campo del Santos: «Peggior terreno che il club abbia mai avuto, bel lavoro di m…. dei giardinieri»

Il brasiliano critica le condizioni del Vila Belmiro dopo l’eliminazione dalla Coppa del Brasile: il Palmeiras risponde con una frecciata

Serata amara per Neymar e per il Santos, eliminati dalla Coppa del Brasile dopo la sconfitta contro il Palmeiras. Il fuoriclasse brasiliano, oltre al risultato negativo, è finito al centro delle polemiche per le dichiarazioni rilasciate dopo la partita, con un duro attacco rivolto alle condizioni del terreno di gioco dello stadio Vila Belmiro.

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L’attaccante classe 1992 è stato costretto a lasciare il campo all’intervallo a causa di un problema muscolare, senza riuscire quindi a dare il proprio contributo per evitare l’eliminazione della squadra. Al termine della gara, Neymar ha affidato ai social tutta la propria frustrazione, puntando il dito contro la gestione del terreno di gioco.

Neymar attacca il terreno del Vila Belmiro

Attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, il numero 10 del Santos ha criticato apertamente il lavoro svolto sul campo di casa, sottolineando come le condizioni del terreno abbiano complicato la partita.

«Voglio fare i complimenti al responsabile del terreno di Vila Belmiro. Ieri abbiamo giocato sul peggior campo che il club abbia mai avuto, pieno di buche a causa dei lavori effettuati il giorno prima della partita. Incredibile».

Neymar ha poi collegato il problema del terreno anche agli infortuni accusati dalla squadra durante il match contro il Palmeiras, sostenendo che i giocatori abbiano dovuto affrontare una difficoltà aggiuntiva oltre alla sfida contro l’avversario.

«Oltre a giocare contro l’avversario, abbiamo dovuto affrontare anche il campo. Abbiamo dovuto fare uno sforzo maggiore a causa delle sue condizioni disastrose. Non è un caso che tre giocatori si siano fatti male nel primo tempo. Complimenti davvero, ottimo lavoro di m….».

Neymar rassicura i tifosi sulle condizioni fisiche

Nonostante la rabbia per l’eliminazione e per le condizioni del terreno, Neymar ha provato a tranquillizzare i tifosi del Santos sulle proprie condizioni fisiche.

Il brasiliano ha spiegato di aver accusato un fastidio alla coscia e di dover effettuare ulteriori controlli per valutare l’entità del problema.

«Ho sentito un fastidio alla coscia, farò degli esami e spero non sia nulla di grave. Manteniamo il morale alto e concentriamoci su ciò che verrà».

La risposta del Palmeiras: frecciata al Santos

La replica del Palmeiras non si è fatta attendere. Il club paulista ha colto l’occasione per rispondere alle parole di Neymar con un messaggio dal tono ironico, esaltando la qualità del proprio terreno di gioco e il lavoro svolto quotidianamente per mantenerlo in condizioni ottimali.

«Facciamo i complimenti ai responsabili del nostro terreno: il campo è sempre impeccabile, senza buche, grazie alla manutenzione quotidiana. Non è un caso che siamo la squadra di Serie A brasiliana con meno infortuni negli ultimi cinque anni».

Una polemica che aggiunge ulteriore tensione al confronto tra Santos e Palmeiras, con Neymar ancora protagonista dentro e fuori dal campo.