Calcio Estero
Liverpool, Chiesa escluso dalla lista Champions: niente sfida all’Inter a San Siro
L’attaccante italiano non figura nell’elenco UEFA dei Reds per la fase campionato della Champions League: potrà però giocare in Premier League e nelle coppe nazionali
Brutte notizie per Federico Chiesa, che dovrà fare i conti con una nuova esclusione dopo un periodo complicato al Liverpool. L’attaccante italiano, così come il centrocampista giapponese Wataru Endo, non è stato inserito nella lista consegnata dai Reds alla UEFA per la fase campionato della Champions League 2026/27.
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Una decisione che impedisce quindi a Chiesa di scendere in campo nella massima competizione europea, compresa la sfida contro l’Inter in programma il 19 gennaio 2027 a San Siro.
Chiesa fuori dalla Champions: il futuro al Liverpool
L’ex giocatore della Juventus potrà comunque essere utilizzato in Premier League, oltre che in FA Cup e Coppa di Lega inglese, dall’allenatore Andoni Iraola. Una possibilità che gli consentirà di continuare a cercare spazio in maglia Reds, in attesa di eventuali sviluppi anche sul fronte Nazionale con il commissario tecnico Roberto Mancini.
Diversa la situazione dell’altro italiano del Liverpool, il giovane difensore Giovanni Leoni. Il classe 2006 è stato inserito nella lista Champions e punta a tornare protagonista dopo il grave infortunio al legamento crociato del ginocchio.
Liverpool, i numeri di Chiesa e l’infortunio muscolare
Arrivato al Liverpool nell’estate del 2024 dalla Juventus per 12 milioni di euro più 3 milioni di bonus, Federico Chiesa ha raccolto finora 50 presenze con la maglia dei Reds, realizzando 5 gol e fornendo 5 assist.
Il suo percorso in Inghilterra, però, è stato condizionato da diversi problemi fisici e dall’assenza di continuità. Attualmente l’attaccante è fermo ai box per un infortunio muscolare che dovrebbe tenerlo lontano dai campi per tutto il mese di settembre.
Il contratto di Chiesa con il Liverpool scadrà nel giugno 2028, con uno stipendio da circa 5 milioni di euro netti a stagione.
Liverpool, la lista Champions League
La lista presentata dai Reds alla UEFA comprende diversi protagonisti della rosa inglese.
Portieri: Alisson, Mamardashvili, Woodman, Jaros.
Difensori: Gomez, van Dijk, Jacquet, Kerkez, Bradley, Leoni, Tsimikas, Frimpong, Araujo, Chambers, Mabaya.
Centrocampisti: Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Munoz, Gravenberch, McConnell.
Attaccanti: Isak, Gakpo, Ekitiké, Barcola.
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