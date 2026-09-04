Fiorentina, Mastantuono si presenta: «Voglio crescere e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi»

Il fantasista argentino racconta la scelta viola, le ambizioni europee e il rapporto con Fabio Grosso: «Il suo progetto era perfetto per me»

Franco Mastantuono si racconta e traccia la strada della sua nuova avventura con la Fiorentina. Il fantasista argentino, arrivato in viola con grandi aspettative, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport parlando della scelta di trasferirsi in Serie A, degli obiettivi stagionali e dell’inizio di campionato della squadra guidata da Fabio Grosso.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il classe 2007 ha spiegato di essere stato subito attratto dal progetto della società toscana, dalla storia del club e dal legame con i tanti calciatori argentini che hanno lasciato il segno a Firenze.

La scelta della Fiorentina

ARRIVO A FIRENZE E AMBIZIONI – «Quando mi hanno chiamato da Firenze ho pensato alla Serie A, un campionato competitivo che mi attrae da sempre, all’importanza del club e ai tanti argentini che qui hanno fatto la storia: tutti mi hanno parlato benissimo di Firenze. Mi aspetto di giocare con continuità, crescere e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Possiamo ambire all’Europa? Non è il momento di parlarne ma conosciamo il nostro valore, siamo giovani e con grande qualità. La squadra è forte e sappiamo che lavorando e migliorando ogni giorno possiamo toglierci delle soddisfazioni. De Gea e gli altri ci mettono l’esperienza, noi abbiamo entusiasmo e fame».

Nonostante l’assenza dalle competizioni europee, Mastantuono ha scelto comunque la Fiorentina, dando priorità al percorso di crescita e alle prospettive offerte dal club viola.

Il progetto Fiorentina

NESSUN RIMPIANTO PER L’EUROPA – «L’Europa non era una discriminante, ho dato priorità alle prospettive. La Fiorentina punta sui giovani e sulla qualità, è il posto migliore dove poter esprimere la mia idea di calcio».

Il talento argentino ha quindi ribadito la volontà di affermarsi in Italia attraverso un percorso graduale, puntando a migliorare giorno dopo giorno e a diventare un elemento importante per la squadra.

Fiducia in Grosso e nel gruppo

L’inizio di stagione della Fiorentina non è stato semplice, con le sconfitte contro Roma e Frosinone, ma Mastantuono non sembra preoccupato. Il fantasista ha sottolineato come la presenza di molti nuovi giocatori richieda tempo per trovare i giusti equilibri.

INIZIO DI STAGIONE E ALLENATORE – «Abbiamo tanti giocatori nuovi e dobbiamo trovare gli equilibri. lo però ho molta fiducia, nella squadra e in Grosso. Ho scelto la Fiorentina anche per lui: quando mi ha chiamato ho capito che il suo progetto era perfetto per me».

Le parole di Mastantuono confermano dunque la fiducia nel progetto viola e nel lavoro di Grosso, con l’obiettivo di trasformare le difficoltà iniziali in un percorso di crescita per una squadra giovane e ambiziosa.