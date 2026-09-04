Roma, caccia all’esterno sinistro: Guerreiro e Zinchenko nel mirino dalla lista svincolati

Il club giallorosso valuta nuove opportunità dopo la chiusura del mercato: il direttore sportivo D’Amico studia i profili disponibili per rinforzare la rosa di Gasperini

Il mercato estivo è ufficialmente terminato, ma la Roma continua a lavorare per completare l’organico a disposizione di Gian Piero Gasperini. Il club giallorosso, infatti, è ancora alla ricerca di alcuni rinforzi per aumentare le alternative in rosa e uno degli obiettivi principali resta un esterno mancino.

Le trattative portate avanti durante la sessione estiva non hanno portato alla fumata bianca per alcuni profili individuati dalla società, così la dirigenza capitolina starebbe valutando nuove opportunità tra i giocatori attualmente svincolati.

Il direttore sportivo Tony D’Amico avrebbe quindi iniziato a monitorare l’elenco dei calciatori senza contratto, alla ricerca di un elemento già pronto e con esperienza internazionale che possa garantire un contributo immediato alla squadra.

Roma, Guerreiro possibile occasione a parametro zero

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, uno dei nomi finiti sotto osservazione sarebbe quello di Raphael Guerreiro. Il laterale portoghese è rimasto libero dopo la conclusione della sua esperienza con il Bayern Monaco, club nel quale ha militato per tre stagioni.

Con la formazione bavarese il classe 1993 ha raccolto numeri importanti, totalizzando complessivamente 95 presenze tra tutte le competizioni e realizzando 14 gol. Un rendimento che conferma la sua qualità tecnica e la capacità di incidere anche nella fase offensiva.

Guerreiro rappresenterebbe un profilo di grande esperienza per la Roma, grazie alla sua duttilità tattica. Il portoghese può infatti agire sia come esterno basso sia in una posizione più avanzata, caratteristiche particolarmente apprezzate da allenatori che cercano giocatori capaci di interpretare più ruoli.

Zinchenko altra idea per la fascia sinistra della Roma

Un altro nome valutato dalla società giallorossa sarebbe quello di Oleksandr Zinchenko. Il calciatore ucraino è reduce dalle esperienze con Nottingham Forest e Ajax, dopo gli anni vissuti ai massimi livelli con la maglia del Manchester City.

Le ultime stagioni, però, sono state caratterizzate da un minutaggio ridotto: con il club inglese ha collezionato appena 10 presenze complessive, mentre in Olanda con l’Ajax è sceso in campo solamente 2 volte.

Nonostante il recente periodo complicato, Zinchenko resta un giocatore con un curriculum di assoluto livello, avendo maturato esperienza in Premier League, competizioni europee e con la nazionale ucraina.

La Roma valuta quindi diverse soluzioni per completare la fascia sinistra. L’obiettivo di Gasperini è avere una rosa più profonda e con caratteristiche adatte al suo sistema di gioco: gli svincolati potrebbero rappresentare un’opportunità interessante nelle prossime settimane.