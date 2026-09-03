Calcio Estero
Torino, Anjorin verso l’addio: il Göztepe tratta il centrocampista granata
Il club turco è in pressing per il classe 2001: possibile trasferimento in prestito con diritto di riscatto
Il futuro di Tino Anjorin potrebbe essere lontano dal Torino. Il centrocampista inglese classe 2001 è infatti finito nel mirino del Göztepe, club turco che ha avviato una trattativa con la società granata per provare a chiudere l’operazione.
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La formula sul tavolo sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, con le parti che stanno lavorando per trovare un’intesa definitiva. Il mercato in Turchia, infatti, resterà aperto fino alla serata di venerdì 4 settembre, motivo per cui il club turco vuole accelerare i tempi per completare il trasferimento.
Anjorin-Göztepe, trattativa in fase avanzata con il Torino
Secondo quanto riportato dalla Turchia, e in particolare dalle informazioni anticipate da Orcun Akten, il Göztepe sarebbe in una fase avanzata della trattativa con il Torino per portare Anjorin in Super Lig.
Nella giornata di domani è inoltre prevista la presenza di una delegazione del club granata in Turchia, con l’obiettivo di provare a definire gli ultimi dettagli e restringere ulteriormente i tempi dell’operazione.
La sensazione è che le parti siano vicine a un accordo, anche perché l’esperienza di Anjorin con la maglia del Torino non è riuscita a decollare come sperato.
Torino, Anjorin verso la separazione dopo una stagione complicata
Arrivato con aspettative importanti, il centrocampista inglese non ha trovato la continuità necessaria per imporsi nel progetto tecnico granata. Ora il trasferimento al Göztepe potrebbe rappresentare una nuova occasione per rilanciare la propria carriera.
Il classe 2001, cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, è un giocatore dotato di buona struttura fisica, qualità nel trasporto palla e capacità di ricoprire diversi ruoli nella zona centrale del campo.
Per il Torino si profila dunque una possibile cessione che permetterebbe ad Anjorin di trovare maggiore spazio e continuità in un nuovo campionato. Le prossime ore saranno decisive per capire se la trattativa con il Göztepe arriverà alla fumata bianca.
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