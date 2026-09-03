Exequiel Zeballos è arrivato in Italia, le sue prime parole: «Felice che il Monza abbia creduto in me, non vedo di lavorare con la squadra»

Exequiel Zeballos è atterrato in Italia, pronto a iniziare la sua nuova avventura con il Monza. Ecco le sue prime parole

Il Monza completa un’operazione di grande prospettiva assicurandosi le prestazioni di Exequiel Zeballos. Il giovane talento argentino è sbarcato all’aeroporto di Milano Malpensa, pronto a dare inizio alla sua prima esperienza nel calcio europeo con la maglia biancorossa. L’esterno offensivo arriva a titolo definitivo dal Boca Juniors a margine di una trattativa lampo: per consentire la formalizzazione dei documenti prima del gong del calciomercato, il calciatore ha sostenuto gli accertamenti sanitari direttamente in Sudamerica.

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Le cifre del trasferimento ed il colpo per Juric

L’accordo raggiunto tra la dirigenza brianzola ed il club di Buenos Aires prevede un esborso economico pari a 4,5 milioni di euro, con gli argentini che hanno ottenuto anche una percentuale del 40% sulla futura rivendita del cartellino. Un investimento importante per la società lombarda, che regala all’allenatore Ivan Juric un profilo di spessore e di grande qualità per rinforzare la batteria dei trequartisti ed esterni d’attacco.

Le prime emozioni di Zeballos ed il retroscena su Paredes

Subito dopo l’arrivo in Italia, il classe 2004 ha esternato tutta la propria soddisfazione, raccontando le sensazioni per la nuova avventura: “Sono molto contento di essere arrivato, sono molto ansioso. Sono felice che il Monza abbia creduto in me, non vedo di lavorare con la squadra. Ho parlato con Juric? È successo tutto così velocemente, parlerò oggi con il mister”.

Il neoacquisto biancorosso ha poi svelato le motivazioni che lo hanno spinto verso il campionato italiano, citando le raccomandazioni avute dal connazionale Leandro Paredes: “L’idolo di mio papà è Maradona. Paredes mi ha dato tanti consigli, soprattutto quando si era parlato del Napoli. Mi ha parlato bene del campionato, inoltre mi ha parlato molto bene di Juric. Un allenatore che a cui piace molto giocare uno contro uno, molto esigente. Un saluto a tutti i tifosi del Monza, darò il massimo”.

Un innesto di qualità per la Serie A

L’inclusione del giovane talento sudamericano garantisce allo scacchiere tattico di Juric un profilo abituato a puntare l’uomo, creare superiorità numerica ed attaccare la profondità. Il Monza si assicura così un prospetto di assoluto valore, pronto ad integrarsi rapidamente nei meccanismi della squadra.