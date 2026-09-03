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Serie A

Anticipi posticipi Serie A 6ª-12ª giornata: ufficiali date e orari della partite. Svelato il calendario completo

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11 minuti ago

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Serie A

Anticipi posticipi Serie A 6ª-12ª giornata: sono stati ufficializzati date e orari dei match, ecco il calendario completo

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dei match dalla 6ª alla 12ª giornata d’andata. Ecco il calendario completo.

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Anticipi e posticipi 6ª giornata

  • Sabato 10 ottobre, ore 15.00: Genoa-Fiorentina – DAZN
  • Sabato 10 ottobre, ore 18.00: Inter-Parma – DAZN
  • Sabato 10 ottobre, ore 20.45: Napoli-Frosinone – DAZN/Sky
  • Domenica 11 ottobre, ore 12.30: Como-Roma – DAZN
  • Domenica 11 ottobre, ore 15.00: Lazio-Monza – DAZN
  • Domenica 11 ottobre, ore 15.00: Lecce-Bologna – DAZN
  • Domenica 11 ottobre, ore 18.00: Sassuolo-Milan – DAZN/Sky
  • Domenica 11 ottobre, ore 20.45: Cagliari-Juventus – DAZN
  • Lunedì 12 ottobre, ore 18.30: Atalanta-Venezia – DAZN
  • Lunedì 12 ottobre, ore 20.45: Torino-Udinese – DAZN/Sky

Anticipi e posticipi 7ª giornata

  • Venerdì 16 ottobre, ore 20.45: Frosinone-Sassuolo – DAZN
  • Sabato 17 ottobre, ore 15.00: Venezia-Napoli – DAZN
  • Sabato 17 ottobre, ore 18.00: Bologna-Inter – DAZN
  • Sabato 17 ottobre, ore 20.45: Roma-Genoa – DAZN/Sky
  • Domenica 18 ottobre, ore 12.30: Udinese-Lecce – DAZN
  • Domenica 18 ottobre, ore 15.00: Fiorentina-Como – DAZN
  • Domenica 18 ottobre, ore 18.00: Milan-Atalanta – DAZN/Sky
  • Domenica 18 ottobre, ore 20.45: Juventus-Lazio – DAZN
  • Lunedì 19 ottobre, ore 18.30: Monza-Cagliari – DAZN
  • Lunedì 19 ottobre, ore 20.45: Parma-Torino – DAZN/Sky

Anticipi e posticipi 8ª giornata

  • Venerdì 23 ottobre, ore 20.45: Torino-Monza – DAZN/Sky
  • Sabato 24 ottobre, ore 15.00: Cagliari-Bologna – DAZN
  • Sabato 24 ottobre, ore 15.00: Como-Sassuolo – DAZN
  • Sabato 24 ottobre, ore 18.00: Napoli-Roma – DAZN
  • Sabato 24 ottobre, ore 20.45: Lazio-Parma – DAZN
  • Domenica 25 ottobre, ore 12.30: Inter-Fiorentina – DAZN
  • Domenica 25 ottobre, ore 15.00: Atalanta-Frosinone – DAZN
  • Domenica 25 ottobre, ore 15.00: Genoa-Venezia – DAZN
  • Domenica 25 ottobre, ore 18.00: Lecce-Juventus – DAZN/Sky
  • Domenica 25 ottobre, ore 20.45: Udinese-Milan – DAZN

Anticipi e posticipi 9ª giornata

  • Martedì 27 ottobre, ore 18.30: Sassuolo-Lazio – DAZN
  • Martedì 27 ottobre, ore 20.45: Roma-Cagliari – DAZN
  • Martedì 27 ottobre, ore 20.45: Torino-Como – DAZN/Sky
  • Mercoledì 28 ottobre, ore 18.30: Milan-Bologna – DAZN
  • Mercoledì 28 ottobre, ore 18.30: Parma-Udinese – DAZN
  • Mercoledì 28 ottobre, ore 18.30: Venezia-Inter – DAZN/Sky
  • Mercoledì 28 ottobre, ore 20.45: Genoa-Juventus – DAZN
  • Mercoledì 28 ottobre, ore 20.45: Monza-Napoli – DAZN/Sky
  • Giovedì 29 ottobre, ore 18.30: Frosinone-Lecce – DAZN
  • Giovedì 29 ottobre, ore 20.45: Fiorentina-Atalanta – DAZN

Anticipi e posticipi 10ª giornata

  • Sabato 31 ottobre, ore 15.00: Bologna-Monza – DAZN
  • Sabato 31 ottobre, ore 18.00: Udinese-Roma – DAZN
  • Sabato 31 ottobre, ore 20.45: Milan-Inter – DAZN/Sky
  • Domenica 1° novembre, ore 12.30: Como-Venezia – DAZN
  • Domenica 1° novembre, ore 15.00: Frosinone-Torino – DAZN
  • Domenica 1° novembre, ore 15.00: Lazio-Cagliari – DAZN
  • Domenica 1° novembre, ore 18.00: Lecce-Genoa – DAZN/Sky
  • Domenica 1° novembre, ore 20.45: Juventus-Napoli – DAZN
  • Lunedì 2 novembre, ore 18.30: Sassuolo-Fiorentina – DAZN/Sky
  • Lunedì 2 novembre, ore 20.45: Atalanta-Parma – DAZN

Anticipi e posticipi 11ª giornata

  • Venerdì 6 novembre, ore 20.45: Venezia-Udinese – DAZN/Sky
  • Sabato 7 novembre, ore 15.00: Cagliari-Frosinone – DAZN
  • Sabato 7 novembre, ore 15.00: Torino-Lecce – DAZN
  • Sabato 7 novembre, ore 18.00: Parma-Bologna – DAZN
  • Sabato 7 novembre, ore 20.45: Roma-Sassuolo – DAZN
  • Domenica 8 novembre, ore 12.30: Napoli-Lazio – DAZN
  • Domenica 8 novembre, ore 15.00: Genoa-Milan – DAZN
  • Domenica 8 novembre, ore 15.00: Monza-Atalanta – DAZN
  • Domenica 8 novembre, ore 18.00: Inter-Como – DAZN/Sky
  • Domenica 8 novembre, ore 20.45: Fiorentina-Juventus – DAZN

Anticipi e posticipi 12ª giornata

  • Sabato 21 novembre, ore 15.00: Como-Cagliari – DAZN
  • Sabato 21 novembre, ore 15.00: Lazio-Lecce – DAZN
  • Sabato 21 novembre, ore 18.00: Parma-Roma – DAZN
  • Sabato 21 novembre, ore 20.45: Napoli-Torino – DAZN/Sky
  • Domenica 22 novembre, ore 12.30: Sassuolo-Genoa – DAZN
  • Domenica 22 novembre, ore 15.00: Milan-Frosinone – DAZN
  • Domenica 22 novembre, ore 18.00: Bologna-Udinese – DAZN/Sky
  • Domenica 22 novembre, ore 20.45: Atalanta-Inter – DAZN
  • Lunedì 23 novembre, ore 18.30: Monza-Fiorentina – DAZN
  • Lunedì 23 novembre, ore 20.45: Juventus-Venezia – DAZN/Sky

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