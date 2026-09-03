Serie A
Anticipi posticipi Serie A 6ª-12ª giornata: ufficiali date e orari della partite. Svelato il calendario completo
Anticipi posticipi Serie A 6ª-12ª giornata: sono stati ufficializzati date e orari dei match, ecco il calendario completo
Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dei match dalla 6ª alla 12ª giornata d’andata. Ecco il calendario completo.
LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A
Anticipi e posticipi 6ª giornata
- Sabato 10 ottobre, ore 15.00: Genoa-Fiorentina – DAZN
- Sabato 10 ottobre, ore 18.00: Inter-Parma – DAZN
- Sabato 10 ottobre, ore 20.45: Napoli-Frosinone – DAZN/Sky
- Domenica 11 ottobre, ore 12.30: Como-Roma – DAZN
- Domenica 11 ottobre, ore 15.00: Lazio-Monza – DAZN
- Domenica 11 ottobre, ore 15.00: Lecce-Bologna – DAZN
- Domenica 11 ottobre, ore 18.00: Sassuolo-Milan – DAZN/Sky
- Domenica 11 ottobre, ore 20.45: Cagliari-Juventus – DAZN
- Lunedì 12 ottobre, ore 18.30: Atalanta-Venezia – DAZN
- Lunedì 12 ottobre, ore 20.45: Torino-Udinese – DAZN/Sky
Anticipi e posticipi 7ª giornata
- Venerdì 16 ottobre, ore 20.45: Frosinone-Sassuolo – DAZN
- Sabato 17 ottobre, ore 15.00: Venezia-Napoli – DAZN
- Sabato 17 ottobre, ore 18.00: Bologna-Inter – DAZN
- Sabato 17 ottobre, ore 20.45: Roma-Genoa – DAZN/Sky
- Domenica 18 ottobre, ore 12.30: Udinese-Lecce – DAZN
- Domenica 18 ottobre, ore 15.00: Fiorentina-Como – DAZN
- Domenica 18 ottobre, ore 18.00: Milan-Atalanta – DAZN/Sky
- Domenica 18 ottobre, ore 20.45: Juventus-Lazio – DAZN
- Lunedì 19 ottobre, ore 18.30: Monza-Cagliari – DAZN
- Lunedì 19 ottobre, ore 20.45: Parma-Torino – DAZN/Sky
Anticipi e posticipi 8ª giornata
- Venerdì 23 ottobre, ore 20.45: Torino-Monza – DAZN/Sky
- Sabato 24 ottobre, ore 15.00: Cagliari-Bologna – DAZN
- Sabato 24 ottobre, ore 15.00: Como-Sassuolo – DAZN
- Sabato 24 ottobre, ore 18.00: Napoli-Roma – DAZN
- Sabato 24 ottobre, ore 20.45: Lazio-Parma – DAZN
- Domenica 25 ottobre, ore 12.30: Inter-Fiorentina – DAZN
- Domenica 25 ottobre, ore 15.00: Atalanta-Frosinone – DAZN
- Domenica 25 ottobre, ore 15.00: Genoa-Venezia – DAZN
- Domenica 25 ottobre, ore 18.00: Lecce-Juventus – DAZN/Sky
- Domenica 25 ottobre, ore 20.45: Udinese-Milan – DAZN
Anticipi e posticipi 9ª giornata
- Martedì 27 ottobre, ore 18.30: Sassuolo-Lazio – DAZN
- Martedì 27 ottobre, ore 20.45: Roma-Cagliari – DAZN
- Martedì 27 ottobre, ore 20.45: Torino-Como – DAZN/Sky
- Mercoledì 28 ottobre, ore 18.30: Milan-Bologna – DAZN
- Mercoledì 28 ottobre, ore 18.30: Parma-Udinese – DAZN
- Mercoledì 28 ottobre, ore 18.30: Venezia-Inter – DAZN/Sky
- Mercoledì 28 ottobre, ore 20.45: Genoa-Juventus – DAZN
- Mercoledì 28 ottobre, ore 20.45: Monza-Napoli – DAZN/Sky
- Giovedì 29 ottobre, ore 18.30: Frosinone-Lecce – DAZN
- Giovedì 29 ottobre, ore 20.45: Fiorentina-Atalanta – DAZN
Anticipi e posticipi 10ª giornata
- Sabato 31 ottobre, ore 15.00: Bologna-Monza – DAZN
- Sabato 31 ottobre, ore 18.00: Udinese-Roma – DAZN
- Sabato 31 ottobre, ore 20.45: Milan-Inter – DAZN/Sky
- Domenica 1° novembre, ore 12.30: Como-Venezia – DAZN
- Domenica 1° novembre, ore 15.00: Frosinone-Torino – DAZN
- Domenica 1° novembre, ore 15.00: Lazio-Cagliari – DAZN
- Domenica 1° novembre, ore 18.00: Lecce-Genoa – DAZN/Sky
- Domenica 1° novembre, ore 20.45: Juventus-Napoli – DAZN
- Lunedì 2 novembre, ore 18.30: Sassuolo-Fiorentina – DAZN/Sky
- Lunedì 2 novembre, ore 20.45: Atalanta-Parma – DAZN
Anticipi e posticipi 11ª giornata
- Venerdì 6 novembre, ore 20.45: Venezia-Udinese – DAZN/Sky
- Sabato 7 novembre, ore 15.00: Cagliari-Frosinone – DAZN
- Sabato 7 novembre, ore 15.00: Torino-Lecce – DAZN
- Sabato 7 novembre, ore 18.00: Parma-Bologna – DAZN
- Sabato 7 novembre, ore 20.45: Roma-Sassuolo – DAZN
- Domenica 8 novembre, ore 12.30: Napoli-Lazio – DAZN
- Domenica 8 novembre, ore 15.00: Genoa-Milan – DAZN
- Domenica 8 novembre, ore 15.00: Monza-Atalanta – DAZN
- Domenica 8 novembre, ore 18.00: Inter-Como – DAZN/Sky
- Domenica 8 novembre, ore 20.45: Fiorentina-Juventus – DAZN
Anticipi e posticipi 12ª giornata
- Sabato 21 novembre, ore 15.00: Como-Cagliari – DAZN
- Sabato 21 novembre, ore 15.00: Lazio-Lecce – DAZN
- Sabato 21 novembre, ore 18.00: Parma-Roma – DAZN
- Sabato 21 novembre, ore 20.45: Napoli-Torino – DAZN/Sky
- Domenica 22 novembre, ore 12.30: Sassuolo-Genoa – DAZN
- Domenica 22 novembre, ore 15.00: Milan-Frosinone – DAZN
- Domenica 22 novembre, ore 18.00: Bologna-Udinese – DAZN/Sky
- Domenica 22 novembre, ore 20.45: Atalanta-Inter – DAZN
- Lunedì 23 novembre, ore 18.30: Monza-Fiorentina – DAZN
- Lunedì 23 novembre, ore 20.45: Juventus-Venezia – DAZN/Sky
Ultimissime
video
Calciomercato19 ore ago
Milan, il caso Tomori riapre il dibattito sulla gestione interna: reintegro dopo l’esclusione, tra coerenza e strategia – VIDEO di Alberto Petrosilli
Milan, gestione Tomori nel mirino: prima fuori rosa, poi reintegrato. Il progetto è davvero chiaro? – VIDEO di Alberto Petrosilli...