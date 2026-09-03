La UEFA apre un procedimento su Guendouzi e Greenwood: il Fenerbahce annuncia ricorso! Cosa sta succedendo

La UEFA ha aperto un procedimento su Guendouzi e Greenwood: ricorso del Fenerbahce! La ricostruzione della vicenda

La qualificazione al tabellone principale di Champions League si trasforma in un caso spinoso per il Fenerbahçe. A seguito delle tumultuose vicende verificatesi al termine del match di ritorno dei playoff contro il Lione, gli organi di controllo della UEFA hanno aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Mattéo Guendouzi e Mason Greenwood. I due calciatori della formazione turca sono finiti al centro delle indagini per il loro coinvolgimento diretto in una pesante maxi rissa scoppiata sul terreno di gioco dopo il triplice fischio che ha decretato l’eliminazione dei francesi ed il passaggio del turno del club di Istanbul.

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La provocazione di Guendouzi e la reazione al pubblico francese

A scatenare il caos al termine dell’incontro è stata in particolare l’esultanza dell’ex centrocampista della Lazio, che si è rivolto direttamente verso il settore occupato dai sostenitori transalpini con gesti definiti provocatori dagli avversari. Lo stesso Guendouzi ha successivamente motivato il proprio atteggiamento ricostruendo la forte pressione ambientale vissuta durante la sfida: “Quando 60.000 persone insultano la tua famiglia, tua madre, i tuoi figli persino prima della partita e nessuno allo stadio dice loro di tacere… Se vuoi provocare, si provoca in entrambi i sensi. Se non si può festeggiare come si ha voglia di fare allora…”.

Riflessi sulla sfida contro la Roma ed il comunicato ufficiale del club

I possibili sviluppi della vicenda vengono seguiti con grandissima attenzione anche in Italia, dato che la Roma sarà la prima avversaria affrontata dagli uomini di Istanbul nel cammino europeo. Un’eventuale stangata o la comminazione di squalifiche da parte della commissione disciplinare potrebbe privare i turchi di due pilastri fondamentali per il match d’esordio contro la formazione capitolina. Consapevole del rischio, la dirigenza gialloblù si è prontamente attivata per difendere la posizione dei tesserati.

Attraverso una nota ufficiale, il Fenerbahçe ha annunciato il ricorso: “A seguito della partita di ritorno dei playoff di UEFA Champions League, la UEFA ha avviato un procedimento disciplinare contro i nostri giocatori Mattéo Guendouzi e Mason Greenwood, nonché contro il nostro club. Il nostro club presenterà le necessarie difese agli organi UEFA competenti per tutelare i diritti e gli interessi dei nostri giocatori e del Fenerbahçe. Tutte le informazioni, i documenti e le difese necessarie saranno presentati alla UEFA e il nostro club sta seguendo da vicino gli sviluppi. Ne informiamo il pubblico”.