Calciomercato Roma, occasione dagli svincolati! Idea Krépin Diatta per Gasperini, chi è il possibile colpo a zero dei giallorossi

Calciomercato Roma, Krépin Diatta a parametro zero può essere un’occasione per i giallorossi. Ecco chi è

Nonostante la sessione estiva di calciomercato si sia ufficialmente conclusa, i club mantengono alta l’attenzione sul bacino dei calciatori svincolati, che dispongono ancora di una finestra temporale per trovare una nuova sistemazione. In casa Roma, la dirigenza sta valutando se cogliere qualche occasione a parametro zero per completare l’organico a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini, ed un profilo in particolare ha iniziato a circolare negli ambienti capitolini.

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Il profilo di Krépin Diatta: duttilità al servizio del gioco di Gasperini

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, tra le varie opportunità offerte dal mercato dei giocatori senza contratto è emerso il nome di Krépin Diatta, ex calciatore del Monaco. L’esterno senegalese, classe 1999, fa della straordinaria duttilità tattica la sua risorsa migliore, essendo in grado di disimpegnarsi su entrambe le corsie esterne e di ricoprire più ruoli nello scacchiere tattico: da esterno a tutta fascia fino ad ala d’attacco. Caratteristiche che potrebbero stuzzicare le idee tattiche di mister Gasperini e del DS Tony D’Amico.

Un rinforzo per l’esterno a costo zero

L’eventuale innesto del ventisettenne senegalese rappresenterebbe una soluzione ideale per tappare la casella rimasta parzialmente scoperta dopo la chiusura delle trattative estive. Con la squadra impegnata su tre fronti compresa la Champions League, l’arrivo di un profilo dinamico, atleticamente integro e dotato di esperienza internazionale permetterebbe alla Roma di allungare le rotazioni sulle corsie laterali, offrendo un’alternativa di valore senza gravare pesantemente sui bilanci.

Valutazioni in corso a Trigoria

Al momento non vi è ancora la certezza matematica se la società giallorossa deciderà di affondare il colpo attingendo alla lista dei calciatori ancora senza contratto o se attenderà la finestra di riparazione di gennaio. Tuttavia, la presenza di un profilo polivalente come quello dell’ex Monaco costituisce una tentazione concreta che i vertici di Trigoria analizzeranno attentamente nei prossimi giorni.