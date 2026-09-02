Fabregas sicuro: «Con Chalobah e Nico Paz il livello si è alzato un po’ di più. Dobbiamo alzare il livello e migliorare». Le sue parole

L’allenatore del Como, Cesc Fàbregas — ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea, oggi tecnico emergente tra i più apprezzati del panorama italiano — ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio, soffermandosi sui progressi della squadra e sul percorso intrapreso in questa stagione.

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PAROLE – «Siamo partiti bene, non a Udine (sorride, ndr). Dobbiamo alzare il livello e migliorare, fare sempre di più. Questo è l’obiettivo di tutti nel calcio e nella vita. Quest’anno sarà più complesso perché c’è anche la Champions, ci sono più partite per dare il meglio di noi, ma abbiamo fatto una squadra della quale sono molto contento per provare a competere su tutti i fronti»

MERCATO – «Abbiamo dovuto fare tanti prestiti o acquisti da 6 milioni di euro, poi è vero che con Chalobah e Nico Paz il livello si è alzato un po’ di più… Tutti gli altri però sono prestiti o acquisti fatti per 6 milioni come Liberali o Milla»

BARCELLONA E LA CHAMPIONS – «È stato un momento storico, spero sia la prima volta di tante. Vedere già il Como là… Barcellona? Io non penso a me, ma al Como. La cosa più importante è affrontare tutte queste squadre»

SCUDETTO – «La cosa più bella è che noi facciamo la nostra storia e la nostra strada, non ci importa ciò che dice la gente. Siamo ancora il Como, una piccola città e una piccola società, con un piccolo stadio. Manca tantissimo, andiamo piano piano consapevoli di cosa dobbiamo fare»