Di Lorenzo Napoli a vita! Rinnovo fino al 2030, la favola d’amore del capitano continua

Di Lorenzo Napoli, rinnovo a vita! Il capitano prolunga il contratto fino al 2030. Tutti i dettagli

Il Napoli ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro ha sottoscritto un nuovo accordo a lungo termine che lo legherà alla società partenopea fino al 30 giugno 2030. Una firma di fondamentale importanza, che consolida la centralità del difensore all’interno del progetto tecnico della squadra e ne ribadisce la leadership indiscussa sia nello spogliatoio sia sul rettangolo di gioco.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Dagli esordi con la maglia azzurra ai primi successi

La storia tra il terzino azzurro e la piazza partenopea ha avuto inizio nell’estate del 2019. Il debutto ufficiale di Di Lorenzo in maglia azzurra è datato 24 agosto 2019, coinciso con la vittoria esterna ottenuta allo stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina. Appena sette giorni dopo quell’esordio, precisamente nella trasferta di Torino contro la Juventus, il calciatore ha firmato anche la sua prima marcatura con il club campano, mettendo subito in mostra una straordinaria continuità di rendimento e doti di spinta sulla corsia di destra.

Numeri da colonna azzurra e un palmarès da leggenda

Nel corso delle stagioni trascorse all’ombra del Vesuvio, il terzino toscano è diventato un punto di riferimento insostituibile per la formazione azzurra. Con un totale di 307 presenze complessive e 20 gol realizzati, Di Lorenzo si colloca di diritto tra i profili più rappresentativi della storia recente del club. La sua esperienza in Campania è stata impreziosita da un palmarès di assoluto rilievo, caratterizzato dalla conquista di 2 scudetti, una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana, trofei alzati da leader carismatico e con la fascia da capitano al braccio.

Il messaggio della società ed il futuro della fascia destra

L’estensione contrattuale rappresenta un segnale di profonda stima reciproca e fiducia rinnovata per le stagioni a venire. Attraverso il comunicato ufficiale diffuso dai propri canali, il club ha voluto celebrare l’intesa con il difensore rivolgendo un sentito “Congratulazioni, Capitano!”. Con questa operazione, il Napoli blinda la propria corsia di destra garantendosi la continuità, la qualità e la leadership di un perno fondamentale per le sfide future in ambito nazionale ed europeo.