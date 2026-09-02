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Calciomercato Torino, clamoroso ritorno in difesa: è fatta per lo svincolato Ricardo Rodriguez!
Calciomercato Torino, torna Ricardo Rodriguez! È fatta per il difensore a parametro zero, ecco tutti i retroscena
Il calciomercato del Torino regala un rinforzo di assoluta esperienza ed un graditissimo ritorno per la propria linea difensiva. La società granata è infatti ad un passo dal formalizzare il reingaggio di Ricardo Rodriguez, rimasto svincolato al termine dell’ultima avventura vissuta nel campionato spagnolo con la maglia del Real Betis. Secondo Sky, nella giornata di oggi, mercoledì 2 settembre, la dirigenza del club piemontese conta di definire e sigillare in ogni minimo dettaglio la negoziazione, riaccogliendo il nazionale elvetico all’interno del proprio organico.
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I dettagli del contratto ed il retroscena con il West Ham
L’intesa economica predisposta dai vertici del Torino per il difensore prevede una durata annuale con opzione per la stagione successiva, la quale diventerà automatica ed infrangibile al raggiungimento di un determinato numero di presenze sul terreno di gioco. La trattativa ha registrato una scossa ed un’accelerazione decisiva proprio nelle ultime ore, sfruttando l’inaspettato stop riscontrato su un altro tavolo negoziale. Soltanto nella giornata di ieri, martedì 1° settembre, Rodriguez appariva infatti ad un passo dal volare in Inghilterra per firmare con il West Ham; tuttavia, l’assenza della quadra finale tra il suo entourage ed il club britannico ha fatto saltare l’accordo, spalancando al giocatore le porte per un pronto ritorno nel campionato di Serie A.
Il valore tattico e la leadership di Rodriguez per la rosa granata
Per la compagine torinese, il reinnesto di Ricardo Rodriguez garantisce un usato sicuro, indiscutibile leadership nello spogliatoio ed una profonda familiarità con la piazza. Capace di disimpegnarsi con estrema disinvoltura sia nel ruolo di terzino sulla corsia mancina sia in quello di braccetto sinistro in uno scacchiere difensivo a tre, il trentaquattrenne svizzero offre allo staff tecnico una risorsa tattica polivalente. La sua ottima qualità nella prima impostazione dal basso ed il vasto bagaglio internazionale rappresentano armi preziose da mettere al servizio della squadra per affrontare le insidie del torneo.
Verso la firma sul contratto ed il ritorno sul campo
Con gli ultimissimi aspetti formali in fase di limatura nella giornata odierna, il difensore si appresta a completare la burocrazia di rito ed i consueti accertamenti medici di idoneità prima di siglare il contratto. Il Torino si prepara così a riabbracciare uno dei punti di riferimento delle passate stagioni, pronto a rimettersi immediatamente a disposizione del gruppo.