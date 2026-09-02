Chelsea furioso con il Monaco per l’affare Camara saltato! Colpa di…Balogun. Cosa è successo davvero

Chelsea su tutte le furie con il Monaco per l’affare Camara saltato nella notte! La ricostruzione di quanto successo

Il calciomercato del Chelsea regala un incredibile colpo di scena proprio a ridosso del gong finale. La trattativa condotta dai Blues per assicurarsi Lamine Camara dal Monaco è definitivamente tramontata a causa di un repentino cambio di strategia da parte del club del Principato. L’operazione per il ventiduenne centrocampista senegalese, individuato dalla dirigenza londinese per raccogliere l’eredità di Enzo Fernandez, è saltata quando la documentazione ed i test fisici erano già in fase avanzata di svolgimento.

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L’intesa economica per Camara e le visite mediche avviate

I due club avevano raggiunto un accordo totale sulla base di una cifra vicina ai 55 milioni di euro complessivi, con il calciatore pronto a legarsi alla società inglese con un contratto fino al 2032 ed opzione per un’ulteriore stagione. Stando a quanto ricostruito dagli organi di stampa, Camara aveva persino iniziato a sostenere le visite mediche di rito sotto la supervisione dello staff del Chelsea, mentre le dirigenze stavano completando la burocrazia necessaria. Tuttavia, la riapertura improvvisa di una negoziazione parallela sulla linea Monaco-Everton ha stravolto completamente il quadro.

L’intreccio con Balogun e la furia della dirigenza londinese

A far deragliare la trattativa è stato il destino di Folarin Balogun. L’attaccante statunitense era ad un passo dal trasferimento all’Everton per circa 45 milioni di euro più bonus, ma l’affare aveva rischiato di saltare per problemi emersi durante i test sanitari. Quando i Toffees hanno deciso di riaprire i contatti per chiudere l’operazione, i vertici del Monaco hanno accordato la priorità assoluta alla cessione della punta, mettendo prima in stand-by e poi cancellando definitivamente il passaggio di Camara a Londra. La reazione della società britannica è stata durissima: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Chelsea ha considerato la condotta dei francesi come ‘profondamente non professionale’, facendo leva sul fatto che l’intesa tra le parti fosse stata ormai formalizzata per iscritto.

Lo scenario finale per il centrocampo dei Blues

L’esito di una delle negoziazioni più convulse della sessione di mercato si rivela amarissimo per la compagine londinese. Rimasto senza il profilo prescelto per rinforzare la propria linea mediana e dopo la separazione da Enzo Fernandez, il Chelsea si ritrova costretto a rinunciare all’innesto del talento senegalese, che proseguirà dunque la propria avventura in Ligue 1 con la maglia del Monaco.