Genoa vicino al colpo El Shaarawy: il Faraone prepara la firma da svincolato e si definiscono gli step finali

Il ritorno di Stephan El Shaarawy al Genoa è ormai a un passo. L’attaccante classe 1992, rimasto svincolato dopo la fine dell’esperienza alla Roma, sta per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera che profuma di passato. Il “Faraone”, infatti, è pronto a riabbracciare il club che lo ha cresciuto calcisticamente e che gli ha permesso di affacciarsi per la prima volta nel calcio dei grandi.

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La trattativa è entrata nella fase conclusiva e le parti sono vicinissime alla definizione dell’accordo. Essendo svincolato, El Shaarawy può firmare in qualsiasi momento, senza i vincoli imposti dalla chiusura del mercato. Il Genoa ha accelerato nelle ultime ore e il giocatore ha dato piena disponibilità: il passaggio alle visite mediche e alla firma sul contratto può arrivare da un momento all’altro.

Il ritorno del “Faraone” rappresenta un’operazione dal forte valore simbolico e tecnico. Cresciuto nella Primavera rossoblù, El Shaarawy ha debuttato in Serie A nella stagione 2008/09, collezionando le prime presenze anche nell’annata successiva. Da lì è iniziato un percorso che lo ha portato al Padova, al Milan, al Monaco, alla Roma e allo Shanghai Shenhua, costruendo una carriera ricca di esperienze internazionali e momenti iconici.

Ora il cerchio sembra chiudersi. Il Genoa ha convinto il giocatore con un progetto ambizioso e con la guida di Daniele De Rossi, tecnico rossoblù e suo ex compagno di squadra per ben 90 partite tra Roma e Nazionale. Il rapporto umano tra i due, unito alla volontà del club di aggiungere qualità ed esperienza al reparto offensivo, ha favorito una scelta che appare sempre più inevitabile.

El Shaarawy cerca nuovi stimoli, il Genoa vuole aggiungere un leader tecnico e carismatico: le condizioni per un ritorno perfetto ci sono tutte. L’attesa è ormai questione di ore.



