Secondo La Gazzetta dello Sport, Tomori aveva aperto al trasferimento a Londra: il ritorno in rosa al Milan lo ha reso felice

Il Milan è sempre rimasto la sua destinazione preferita, anche quando il futuro sembrava portarlo altrove. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Fikayo Tomori ha accolto con soddisfazione la decisione del club di reintegrarlo in squadra, dopo essere stato inserito tra gli esuberi al rientro dalla tournée in Australia e Indonesia.

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A comunicare personalmente al difensore inglese il ritorno in rosa è stato il tecnico Rúben Amorim. Una notizia particolarmente gradita al giocatore, che conserva un forte legame con il Milan e con la città di Milano.

Tomori, il viaggio a Londra e la trattativa con il Fulham

Il quotidiano ricostruisce anche il tentativo del Fulham: martedì Tomori si trovava a Londra insieme ai suoi agenti per discutere un possibile trasferimento. Il centrale aveva mostrato apertura alla destinazione, ma lui e il suo entourage hanno capito rapidamente che mancavano le condizioni giuste per concretizzare l’operazione.

Il reintegro ha quindi rappresentato, dal punto di vista del difensore, la soluzione migliore. Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, la condizione fisica non costituisce un problema. Tomori può così tornare a lavorare con la squadra: restare e giocare ancora con il Milan è sempre stata la sua priorità, anche durante le settimane di incertezza.