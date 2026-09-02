Calciomercato
Robinio Vaz lascia la Roma: ufficiale il passaggio all’Hull City, la formula
La Roma annuncia l’accordo con l’Hull City per Robinio Vaz: l’attaccante si trasferisce in prestito con diritto di riscatto
Nuova esperienza in Inghilterra per Robinio Vaz, che saluta la Roma e si prepara a indossare la maglia dell’Hull City. Il club giallorosso ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale l’accordo per il trasferimento dell’attaccante, specificando anche la formula scelta dalle due società per definire l’operazione.
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La cessione avviene in prestito con diritto di riscatto. L’Hull City avrà dunque la possibilità di acquistare il giocatore a titolo definitivo.
Robinio Vaz all’Hull City: l’annuncio della Roma
COMUNICATO – «L’AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con l’Hull City per la cessione di Robinio Vaz», si legge nella comunicazione della società capitolina, che precisa successivamente la natura temporanea del trasferimento e la presenza del diritto di riscatto.
Nel salutare il calciatore, la Roma ha ricordato anche il bilancio della sua esperienza giallorossa: 14 presenze tra campionato e coppe, impreziosite da 1 gol. Numeri che accompagnano l’annuncio della partenza e chiudono, almeno per il momento, il suo percorso nella capitale.
Il comunicato termina con un augurio rivolto all’attaccante: «In bocca al lupo per il futuro, Robinio!». Per Vaz comincia adesso una nuova tappa con la maglia dell’Hull City.