Rüdiger saluta la Germania, addio alla Nazionale dopo 86 presenze con la Mannschaft: la lettera del difensore

Il difensore del Real Madrid annuncia sui social la fine della sua avventura con la Germania dopo undici anni: ora focus totale sul club

Antonio Rüdiger dice addio alla Nazionale tedesca. Il difensore del Real Madrid, ex Roma e Chelsea, ha annunciato attraverso i propri canali social la decisione di chiudere la sua esperienza con la Mannschaft dopo undici anni e 86 presenze complessive.

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Una scelta maturata dopo una lunga riflessione, come spiegato dallo stesso centrale tedesco nel messaggio pubblicato sui social. Rüdiger lascia la Nazionale dopo un percorso iniziato nel 2014, anno del suo debutto con la maglia della DFB, e proseguito tra grandi competizioni internazionali, delusioni sportive e momenti comunque significativi per la sua carriera.

Rüdiger Germania, il messaggio d’addio alla Nazionale

Nel suo saluto, Rüdiger ha spiegato i motivi della decisione e il desiderio di lasciare spazio ai più giovani: «Dopo un’attenta riflessione, è giunto il momento per me di concludere la mia carriera con la nazionale e lasciare spazio alla generazione più giovane. Quando ho indossato per la prima volta la maglia della DFB nel 2014, non avrei mai immaginato che mi avrebbe portato a collezionare 86 presenze in nazionale».

Il difensore ha poi ripercorso anche le difficoltà vissute con la Germania negli ultimi anni, senza nascondere il peso delle sconfitte nei grandi tornei: «Anche se il grande titolo ci è sfuggito negli ultimi tornei e abbiamo dovuto accettare alcune dolorose sconfitte, questo periodo è stato un capitolo estremamente speciale per me, un capitolo che mi segnerà per sempre».

Rüdiger saluta compagni, staff e tifosi

Nel lungo messaggio social, il centrale del Real Madrid ha ringraziato compagni, staff tecnico e tifosi per il percorso condiviso. Un pensiero speciale è andato agli allenatori che lo hanno accompagnato nella sua avventura con la DFB, da Jogi Löw a Hansi Flick fino a Julian Nagelsmann, senza dimenticare Horst Hrubesch, suo mentore nelle nazionali giovanili.

Rüdiger ha voluto sottolineare anche il legame creato con i compagni: amicizie e momenti vissuti nello spogliatoio che, come scritto dallo stesso difensore, resteranno oltre il calcio.

Germania, Rüdiger ora pensa solo al Real Madrid

La chiusura del messaggio guarda al futuro e al nuovo capitolo della carriera del difensore: «Ora inizia un nuovo capitolo per me, in cui mi concentrerò interamente sul mio club. Grazie per questo percorso condiviso.

Con affetto, Toni».

Per la Germania si chiude così un’era importante in difesa. Per Rüdiger, invece, comincia una fase diversa: niente più Nazionale, concentrazione totale sul Real Madrid e sugli obiettivi con il club spagnolo.