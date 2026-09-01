Mercato Torino, colpo Braganca: intesa con lo Sporting. Gineitis verso il Celtic, prosegue la trattativa. Arriva anche Biondini

Il Torino ha definito il suo nuovo rinforzo per il centrocampo. Il club granata, secondo Sky Sport, ha infatti chiuso l’operazione per Daniel Bragança, centrocampista portoghese classe 1999 dello Sporting, giocatore tecnico, rapido nel breve e dotato di ottima visione di gioco. L’accordo tra le parti è stato raggiunto nelle ultime ore, completando una trattativa che il club seguiva da tempo per aggiungere qualità alla mediana di Ignazio Abate.

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Formula dell’operazione: prestito con diritto di riscatto

L’intesa tra Torino e Sporting è stata costruita su una formula flessibile: prestito con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni legate a presenze e rendimento.

Il pacchetto complessivo dell’operazione ammonta a 4 milioni di euro, cifra che include la parte fissa e i bonus concordati. Bragança è già partito da Lisbona e nel tardo pomeriggio sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà ai granata.

Il Torino lavora anche sulle uscite: il Celtic insiste per Gineitis

Parallelamente, il club piemontese è impegnato sul fronte delle uscite. Il Celtic sta spingendo con forza per chiudere l’operazione che porta a Gvidas Gineitis, centrocampista lituano classe 2004, apprezzato per dinamismo, intensità e capacità di coprire grandi porzioni di campo.

Nella notte ci sono stati contatti continui tra le parti per raggiungere l’intesa definitiva e definire gli ultimi dettagli del trasferimento in Scozia. La trattativa procede a oltranza, con il Celtic determinato a portare a termine l’operazione e il Torino pronto a valutare la proposta per finanziare ulteriori movimenti di mercato.

Scenario in evoluzione: Torino attivo su più fronti

Con Bragança in arrivo e Gineitis vicino alla cessione, il Torino sta ridisegnando il proprio centrocampo in queste ultime ore di mercato. La strategia del club è chiara: inserire un profilo tecnico come Bragança e, allo stesso tempo, valorizzare economicamente un giovane in uscita per continuare a costruire una rosa equilibrata e competitiva.

In arrivo dall’Empoli anche il centrocampista classe 2009 Edoardo Biondini.