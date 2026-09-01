Reijnders, il duro discorso di Guardiola diventa virale: «Vuoi rivivere l’ultima stagione al Milan?»

Il passaggio dal Milan al Manchester City doveva segnare la consacrazione di Tijjani Reijnders, ma il rapporto con Guardiola non è mai davvero decollato

Doveva essere la stagione della definitiva consacrazione per Tijjani Reijnders, ma l’esperienza al Manchester City si è trasformata in un percorso molto più complicato del previsto. Arrivato dal Milan per una cifra vicina ai 70 milioni di euro, il centrocampista olandese era stato accolto come uno dei grandi rinforzi del nuovo ciclo dei Citizens.

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Il sogno di imporsi in Premier League, però, non si è mai davvero concretizzato. Con il passare dei mesi, Reijnders ha perso posizioni nelle gerarchie del centrocampo, fino alla decisione di lasciare il club inglese per trasferirsi in Arabia Saudita, all’Al Qadsiah. Un epilogo che ha confermato le difficoltà vissute dal giocatore nella sua parentesi a Manchester.

Reijnders Manchester City, il discorso di Guardiola nella docuserie

A raccontare indirettamente il rapporto mai del tutto decollato con Pep Guardiola è anche un passaggio della docuserie “A Beautiful Obsession”, dedicata all’ultima stagione del tecnico catalano sulla panchina del Manchester City.

In una scena diventata rapidamente virale, Guardiola si rivolge proprio all’ex centrocampista rossonero con parole molto dure, pronunciate davanti al resto della squadra riunita in cerchio: «Vuoi rivivere un’altra volta l’ultima stagione che hai avuto al Milan, quella in cui non ti sei qualificato per l’Europa? La vuoi? Vuoi fare quello?…».

Guardiola duro con Reijnders: il video fa discutere

Il discorso motivazionale di Guardiola aveva l’obiettivo di scuotere il gruppo e alzare il livello mentale della squadra. La chiusura del tecnico catalano è altrettanto significativa: «Ricordatevi se volete vivere o rivivere l’ultima stagione. Se non la volete, vincerete, amici miei».

Parole forti, dirette, che hanno inevitabilmente acceso il dibattito attorno alla gestione di Reijnders e al rapporto tra il centrocampista e l’allenatore.

Manchester City, stagione amara e addio di Guardiola

Alla fine, la storia non ha seguito fino in fondo il copione auspicato da Guardiola. Il Manchester City ha centrato l’accesso all’Europa, ma il titolo di Premier League è finito all’Arsenal.

Per Reijnders, invece, l’avventura inglese si è chiusa senza la svolta attesa. Il trasferimento all’Al Qadsiah ha aperto un nuovo capitolo della sua carriera, mentre il video del discorso di Guardiola continua a circolare e a far discutere.