Mercato Torino, rivoluzione sulla fascia destra: Belghali e Patterson in arrivo, Mandragora resta nel mirino

Il Torino cambia volto sulla corsia destra: Cairo chiude per Belghali e lavora anche su Patterson e Mandragora

Ultime ore di mercato particolarmente intense per il Torino, protagonista di un vero e proprio via vai sulla fascia destra difensiva. Dopo la cessione di Marcus Pedersen all’Olympiacos, il club granata si è mosso con decisione per rinforzare il reparto e consegnare nuove soluzioni alla squadra.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Il presidente Urbano Cairo ha infatti chiuso l’operazione per Rafik Belghali, esterno algerino con passaporto belga, classe 2002, acquistato a titolo definitivo dall’Hellas Verona. Un innesto giovane, fisico e con margini di crescita, destinato ad aumentare la concorrenza sulla corsia destra.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Torino, Patterson è arrivato in Italia

Il mercato del Torino non si ferma però a Belghali. Il club granata ha infatti definito anche l’arrivo di Nathan Patterson, terzino destro scozzese classe 2001, prelevato dall’Everton.

Il calciatore è già arrivato in Italia per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto con il Torino. Per lui è pronto un accordo triennale fino a giugno 2029, segnale della volontà della società di puntare su un profilo ancora giovane ma già abituato a un contesto competitivo importante.

L’operazione si chiuderà a titolo definitivo, con l’Everton che manterrà una percentuale del 30% sulla futura rivendita. Una formula che permette al Torino di assicurarsi subito il giocatore, lasciando al club inglese una possibile valorizzazione futura.

Torino, accordo con la Fiorentina per Mandragora

Parallelamente, il Torino continua a lavorare anche per il ritorno di Rolando Mandragora. La trattativa con la Fiorentina procede positivamente e i due club avrebbero già trovato un’intesa per il trasferimento del centrocampista.

Ora resta da raggiungere l’accordo con il calciatore, passaggio decisivo per chiudere definitivamente l’operazione. Mandragora rappresenterebbe un rinforzo di esperienza e qualità per la mediana granata, oltre a un ritorno particolarmente significativo.

Mercato Torino, fascia destra e centrocampo al centro delle mosse

Il Torino si muove quindi su più fronti: da una parte la ricostruzione della fascia destra dopo l’addio di Pedersen, dall’altra il tentativo di completare il centrocampo con Mandragora.

Tra Belghali, Patterson e il possibile ritorno dell’ex Fiorentina, il club granata prova a chiudere il mercato con innesti mirati e funzionali.