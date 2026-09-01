Calciomercato
Koné al Chelsea, trattativa avanzata con la Roma: sul tavolo 60 milioni
Chelsea e Roma discutono il trasferimento di Manu Koné sulla base di 52 milioni di sterline: un’accelerazione dopo i primi contatti con gli agenti
Il Chelsea accelera per Manu Koné. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club inglese e la Roma sono in trattativa avanzata per il trasferimento del centrocampista, sulla base di 52 milioni di sterline, equivalenti a circa 60 milioni di euro.
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L’aggiornamento segna un passaggio significativo rispetto alle indiscrezioni delle ore precedenti: l’interesse dei londinesi si è trasformato in una negoziazione tra le due società, con una base economica già individuata.
Koné al Chelsea, svolta nei contatti con la Roma
Inizialmente, il Chelsea aveva solamente raccolto informazioni attraverso gli agenti di Koné. Una fase esplorativa, utile a sondare la situazione del centrocampista, alla quale ha fatto seguito l’avanzamento raccontato da Sky Sport.
Ora il confronto coinvolge direttamente la Roma, chiamata a discutere un’operazione economicamente rilevante.
Koné, operazione da circa 60 milioni di euro
Il riferimento economico è di 52 milioni di sterline. Non sono precisate eventuali componenti variabili, bonus o modalità di pagamento, elementi che potrebbero contribuire a definire la struttura finale dell’intesa.
Il dato centrale resta dunque l’accelerazione nei dialoghi tra Chelsea e Roma, dopo un primo approccio passato attraverso i rappresentanti del giocatore.
Trattativa avanzata ma accordo ancora da definire
Per il futuro di Manu Koné si apre così uno scenario concreto in Premier League. La notizia di Sky Sport indica uno stato avanzato della negoziazione, senza annunciare un accordo definitivo o una firma.
I prossimi sviluppi dovranno chiarire se i due club riusciranno a trasformare i contatti in un’intesa per il trasferimento.