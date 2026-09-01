Manchester City, assalto a Enzo Fernandez: Maresca vuole il centrocampista del Chelsea

I Citizens lavorano al colpo Enzo Fernandez dopo le cessioni di Rodri, Reijnders, Bernardo Silva e Nico Gonzalez: trattativa aperta con il Chelsea

Il Manchester City non ha intenzione di fermarsi in queste ultime ore di calciomercato. Dopo una profonda trasformazione del centrocampo, con le cessioni di Rodri, Reijnders, Bernardo Silva e Nico Gonzalez, il club inglese è pronto a tentare un altro grande colpo.

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La squadra di Enzo Maresca ha già accolto Anderson e Bouaddi, ma il vero sogno per completare la mediana porta il nome di Enzo Fernandez. Il centrocampista argentino, attualmente al Chelsea, è considerato il profilo ideale per alzare ulteriormente il livello tecnico dei Citizens.

Manchester City, Enzo Fernandez ha aperto al trasferimento

Secondo quanto filtra dall’Inghilterra, Enzo Fernandez avrebbe già dato il proprio benestare al trasferimento al Manchester City. Un’apertura importante, che permette ora ai due club di lavorare con maggiore concretezza alla possibile intesa.

I contatti tra City e Chelsea sono continui, con le parti impegnate a trovare una formula capace di soddisfare tutti. L’operazione resta complessa, soprattutto per il valore del giocatore e per i tempi strettissimi.

Chelsea e Manchester City, corsa contro il tempo

Il nodo principale è legato alla chiusura del mercato inglese, fissata per questa sera alle 23:00 locali. Il Manchester City dovrà quindi accelerare se vorrà davvero regalare a Maresca il suo grande obiettivo.

La trattativa per Enzo Fernandez è una vera corsa contro il tempo: il giocatore ha aperto, i club dialogano e il City prova il colpo finale per ridisegnare il proprio centrocampo.