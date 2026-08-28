Conferenza stampa Spalletti: il tecnico bianconero ha presentato la prima partita della stagione dei bianconeri contro il Parma

La stagione della Juventus 2026/27 è iniziata e Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma, dopo il successo contro il Frosinone in trasferta.

Alla vigilia della prima sfida di campionato, il tecnico bianconero incontra i media alle 16.00 all’Allianz Stadium. Calcionews24 segue LIVE le sue parole.

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PUNTO INFORTUNATI – «Come sapete, non è disponibile Yildiz, neanche McKennie per un affaticamento e poi uguale per una situazione che gli dà un po’ fastidio valuteremo domattina anche Thuram. Poi son tutti disponibili ed è un qualcosa che si è dovuto gestire durante la settimana».

LUCUMI’ TITOLARE – «Può succedere, l’inserimento procede benissimo perché è un calciatore forte, un bravo ragazzo, però Kelly ha fatto benissimo l’ultima partita. Per il momento non c’è tutta quella fretta, è una cosa che valuterò attentamente. Siamo contenti di quello che ci sta offrendo Lucumì. A volte li vedi da un’altra parte e puoi perderti qualcosa ma ci son tutte le qualità che avevamo visto, anzi anche qualcuna in più come quella di saper stare in gruppo».

STUPITO DAL CLAMORE DOPO LE PAROLE SU KOLO MUANI – «Mi son fatto il foglio con tutte le dichiarazioni fatte su Kolo Muani, anche quelle belle..Abbiamo totale fiducia nelle sue qualità, siamo andati a prenderlo, è stato un investimento importantissimo, vogliamo metterlo nelle condizioni di poterci restituire la fiducia che gli abbiamo dato. È bravissimo nel venire incontro, quando inizia a galoppare diventa difficile riprendere il terreno che si guadagna. È morbido con i piedi nel palleggiare con la squadra, viene in mezzo al campo, diventa trequartista, salta l’uomo. Deve fare attenzione al fatto che non ha giocato moltissimo nell’ultimo periodo e si è perso qualcosa. Un giocatore come lui deve portare a casa roba, anche perché le occasioni ci sono capitate…Ho fatto molti più complimenti poi ognuno il kit se lo prepara come vuole».

COME SOSTITUIRE YILDIZ – «La società ha già preso calciatori che lo possono sostituire, Alajbegovic è abituato a giocare in quella posizione lì. I direttori han deciso di fare questo investimento per l’età, la qualità che ha, abbiamo preso giovani che alzassero il livello caratteriale e di spessore. Lui come Ekhator. Nico Gonzalez è tornato e dove lo metti porta a casa quello che gli chiedi. Abbiamo alternative però noi vogliamo lui, ci fa male quello che gli è successo, ci dispiace per la qualità del calciatore e la perfezione dell’uomo e speriamo non vada a inficiare nella sua moralità. Non è un crociato, come intervento è più semplice ma richiede una tempistica».

TROPPO HYPE SU ALAJBEGOVIC – «Ha 19 anni, è venuto alla Juventus quindi qualità le ha e ce le ha fatte vedere. Chiaro che ora sia smanioso, voglioso di far vedere il suo bagaglio di potenzialità. Non ci faremo travolgere da questa cosa qui. Tutti gli dan consigli, riuscirà facilmente a far vedere il suo repertorio».

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