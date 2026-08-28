Calciomercato
Monza, giornata chiave: visite per Folorunsho, Ngonge e Ziolkowski. Accelerata per l’obiettivo numero uno per la porta
Mercato Monza, giornata decisiva: visite per Folorunsho, Ngonge e Ziolkowski. Sprint per il nuovo portiere
Giornata intensa in casa Monza, che continua a muoversi con decisione sul mercato in entrata per consegnare a Ivan Jurić una rosa più profonda e competitiva. Secondo Sky, Il club brianzolo ha programmato una serie di visite mediche decisive per chiudere tre operazioni ormai ai dettagli.
Il primo nome è quello di Michael Folorunsho, centrocampista fisico e duttile classe 1998, reduce da una stagione positiva al Verona. Il giocatore sta sostenendo i test medici e si prepara a firmare il contratto che lo legherà al Monza: l’operazione, definita con il Napoli, prevede un prestito con diritto di riscatto.
Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
Ngonge e Ziolkowski: doppio rinforzo in arrivo
Non solo Folorunsho. In giornata sono attesi anche i test per Cyril Ngonge, esterno offensivo belga classe 2000, e per Jan Ziolkowski, difensore polacco classe 2004.
Ngonge arriva dal Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione che permette al Monza di valutare il rendimento del giocatore in un contesto tecnico diverso dopo una stagione altalenante. Ziolkowski, invece, si trasferisce in prestito secco, con l’obiettivo di crescere e trovare minuti in Serie A dopo l’esperienza al settore giovanile del club partenopeo.
Il Monza sta completando lo scambio dei documenti per entrambe le operazioni, che verranno ufficializzate non appena concluse le visite mediche.
Porta: Törnqvist è il preferito, trattativa con il Como in corso
Il club brianzolo non si ferma qui. La dirigenza continua a lavorare per rinforzare anche il reparto dei portieri, individuando in Törnqvist il profilo ideale per il ruolo. Il classe 2003 del Como è considerato il candidato principale per diventare il nuovo estremo difensore del Monza.
La trattativa è in fase avanzata: i contatti tra le parti proseguono e il club brianzolo punta a chiudere l’operazione nei prossimi giorni, convinto che Törnqvist possa rappresentare un investimento di prospettiva.
Monza protagonista: tre visite mediche e un obiettivo chiaro per la porta
Con Folorunsho, Ngonge e Ziolkowski pronti a firmare e Törnqvist sempre più vicino, il Monza si conferma una delle squadre più attive di questa fase di mercato. Una giornata che potrebbe segnare un punto di svolta nella costruzione della rosa per la stagione 2026/27.