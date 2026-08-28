Adin Licina si avvicina alla Cremonese: la Juventus punta sul prestito secco per far crescere il gioiello 2007

La Juventus è pronta a definire il futuro di Adin Licina, uno dei talenti più promettenti del settore giovanile bianconero. Il classe 2007, centrocampista offensivo tedesco dotato di grande tecnica e visione di gioco, è sempre più vicino al trasferimento alla Cremonese con la formula del prestito secco, scelta che consentirà al ragazzo di giocare con continuità in un campionato competitivo come la Serie B. Lo riferisce Juventusnews24.

Licina, arrivato a Torino nel mercato invernale, ha trascorso l’intera tournée precampionato con la prima squadra sotto la guida di Luciano Spalletti, tecnico che ha apprezzato le qualità del giovane ma che, allo stesso tempo, ha evidenziato la necessità di un percorso graduale per favorirne la crescita. Durante le amichevoli estive, il centrocampista ha mostrato personalità e capacità di adattamento, confermando le sensazioni positive della dirigenza.

La strategia della Juventus: niente cessione definitiva

La Juventus ha rifiutato le proposte arrivate da alcuni club di Serie A interessati a un acquisto a titolo definitivo. Il motivo è chiaro: Licina è considerato un prospetto di valore, un giocatore su cui costruire parte del futuro bianconero.

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Per questo motivo, la società ha scelto una soluzione che garantisca minuti, responsabilità e un contesto ideale per crescere senza pressioni eccessive. La Cremonese, che negli ultimi anni ha dimostrato attenzione verso i giovani, rappresenta l’ambiente perfetto per un percorso di maturazione.

Perché la Cremonese è la destinazione giusta

La squadra grigiorossa, guidata da un progetto tecnico solido e ambizioso, potrà offrire a Licina un ruolo centrale nella rotazione di centrocampo. La Serie B, con il suo ritmo intenso e la fisicità marcata, è spesso il terreno ideale per far crescere i giovani talenti che devono abituarsi ai ritmi del calcio professionistico.

Il prestito secco permette inoltre alla Juventus di mantenere il pieno controllo sul futuro del giocatore, monitorandone i progressi e valutando un eventuale reinserimento in prima squadra già dalla prossima stagione.

Un passo decisivo per la crescita del talento 2007

La chiusura dell’operazione è attesa nelle prossime ore: Licina è pronto a iniziare una nuova avventura, con l’obiettivo di trasformare il potenziale in rendimento. La Juventus osserva, convinta che questo passaggio rappresenti un tassello fondamentale nel percorso di uno dei suoi giovani più interessanti.



