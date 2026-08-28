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Sorteggio Conference League LIVE: scopriamo quali saranno le prossime avversarie dell’Atalanta
Sorteggio Conference League: Atalanta protagonista, scopri LIVE gli incroci della fase campionato della competizione
La UEFA Conference League 2026/27 entra nel vivo con il sorteggio della fase campionato, in programma venerdì 28 agosto alle ore 14:00 CET. La UEFA comunicherà il calendario completo — con date e orari ufficiali — entro domenica 30 agosto, anticipando la pubblicazione con un avviso sui propri canali social. La fase campionato prenderà il via giovedì 15 ottobre, inaugurando la terza stagione del nuovo format.
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IL SORTEGGIO LIVE
Una competizione in crescita: format e struttura della Conference League
La sesta edizione della Conference League, che si svolgerà nel 2026/27, è iniziata il 9 luglio 2026 e si concluderà con la finale del 2 giugno 2027 al Beşiktaş Park di Istanbul.
Il format resta invariato: 32 squadre, suddivise in sei urne, ognuna chiamata a disputare sei partite contro avversarie provenienti da ciascuna urna. Tre gare saranno in casa e tre in trasferta, con abbinamenti determinati automaticamente dal sorteggio.
L’Atalanta, unica italiana qualificata alla fase campionato, potrà essere sorteggiata contro qualsiasi squadra presente nelle sei urne.
Le urne del sorteggio: tutte le squadre coinvolte
Urna 1: Atalanta • Braga • Ajax • Friburgo • Monaco • Copenhagen
Urna 2: Midtjylland • Stella Rossa • Gent • Panathinaikos • Pafos • Brighton
Urna 3: Lugano • Getafe • KuPS • Twente • Borac Banja‑Luka • Sint‑Truiden
Urna 4: Lincoln Red Imps • Brann • Heart of Midlothian • Kairat Almaty • Trabzonspor • Craiova
Urna 5: Riga • Hajduk Spalato • Jablonec • Aarhus • Nordsjaelland • Inter d’Escaldes
Urna 6: Thun • CSKA Sofia • Zalgiris • Mjallby • Iberia • Egnatia
Calendario della fase campionato
La fase campionato si articolerà in sei giornate:
- Giornata 1: 15 ottobre 2026
- Giornata 2: 22 ottobre 2026
- Giornata 3: 5 novembre 2026
- Giornata 4: 26 novembre 2026
- Giornata 5: 10 dicembre 2026
- Giornata 6: 17 dicembre 2026