Connect with us

Atalanta News

Sorteggio Conference League LIVE: scopriamo quali saranno le prossime avversarie dell’Atalanta

Published

9 minuti ago

on

By

Coppa della conference league (27/05/2026)

Sorteggio Conference League: Atalanta protagonista, scopri LIVE gli incroci della fase campionato della competizione

La UEFA Conference League 2026/27 entra nel vivo con il sorteggio della fase campionato, in programma venerdì 28 agosto alle ore 14:00 CET. La UEFA comunicherà il calendario completo — con date e orari ufficiali — entro domenica 30 agosto, anticipando la pubblicazione con un avviso sui propri canali social. La fase campionato prenderà il via giovedì 15 ottobre, inaugurando la terza stagione del nuovo format.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

IL SORTEGGIO LIVE

Una competizione in crescita: format e struttura della Conference League

La sesta edizione della Conference League, che si svolgerà nel 2026/27, è iniziata il 9 luglio 2026 e si concluderà con la finale del 2 giugno 2027 al Beşiktaş Park di Istanbul.

Il format resta invariato: 32 squadre, suddivise in sei urne, ognuna chiamata a disputare sei partite contro avversarie provenienti da ciascuna urna. Tre gare saranno in casa e tre in trasferta, con abbinamenti determinati automaticamente dal sorteggio.

L’Atalanta, unica italiana qualificata alla fase campionato, potrà essere sorteggiata contro qualsiasi squadra presente nelle sei urne.

Le urne del sorteggio: tutte le squadre coinvolte

Urna 1: Atalanta • Braga • Ajax • Friburgo • Monaco • Copenhagen

Urna 2: Midtjylland • Stella Rossa • Gent • Panathinaikos • Pafos • Brighton

Urna 3: Lugano • Getafe • KuPS • Twente • Borac Banja‑Luka • Sint‑Truiden

Urna 4: Lincoln Red Imps • Brann • Heart of Midlothian • Kairat Almaty • Trabzonspor • Craiova

Urna 5: Riga • Hajduk Spalato • Jablonec • Aarhus • Nordsjaelland • Inter d’Escaldes

Urna 6: Thun • CSKA Sofia • Zalgiris • Mjallby • Iberia • Egnatia

Calendario della fase campionato

La fase campionato si articolerà in sei giornate:

  • Giornata 1: 15 ottobre 2026
  • Giornata 2: 22 ottobre 2026
  • Giornata 3: 5 novembre 2026
  • Giornata 4: 26 novembre 2026
  • Giornata 5: 10 dicembre 2026
  • Giornata 6: 17 dicembre 2026

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:
Change privacy settings
×