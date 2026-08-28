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Dibu Martinez al Chelsea, è fatta! Accordo per il portiere che lascia l’Aston Villa, le cifre e i dettagli dell’operazione
Dibu Martinez al Chelsea, accordo trovato! Le cifre e i dettagli dell’operazione per il portiere argentino che lascia l’Aston Villa
Il calciomercato del Chelsea piazza un importante colpo d’esperienza per la propria porta. I Blues hanno infatti raggiunto un accordo con l’Aston Villa per l’acquisto di Emiliano Martínez. La trattativa tra le due società inglesi ha ottenuto la definitiva fumata bianca, sbloccando il trasferimento a titolo definitivo dell’estremo difensore della Nazionale argentina alla corte del club di Londra.
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Le cifre dell’operazione e le visite mediche a Londra
La dirigenza dello Stamford Bridge è riuscita a trovare l’intesa con i Villans definendo una cifra d’acquisto pari a 7,5 milioni di sterline per il trasferimento a titolo definitivo. Si tratta di un’operazione condotta a ritmi serrati dai vertici dei Blues, decisi ad assicurarsi un profilo di provata affidabilità ed esperienza internazionale a condizioni finanziarie particolarmente favorevoli per il proprio bilancio.
Il programma della giornata per il campione del mondo è già interamente delineato: il Dibu sosterrà oggi a Londra le visite mediche di rito, passaggio fondamentale prima della formalizzazione dell’intesa. Una volta superati i controlli clinici presso le strutture del club, il portiere argentino si recherà presso la sede societaria per apporre la firma del contratto che lo legherà ufficialmente alla compagine londinese.
I dettagli del contratto e la leadership per lo spogliatoio
L’accordo contrattuale stipulato tra l’entourage del calciatore e il club prevede una scadenza fissata a giugno 2028, con l’inserimento di un’opzione per un’ulteriore stagione da far valere nel 2029. L’ingaggio di “Dibu” Martínez garantisce allo scacchiere tattico dei Blues un elemento di enorme carisma, doti atletiche non comuni e una rinomata abilità nella gestione dei momenti di pressione e dei calci di rigore, qualità maturate nelle massime competizioni europee e internazionali.
L’innesto dell’argentino risponde alla precisa volontà della dirigenza di inserire un leader guida per la retroguardia, capace di trasmettere sicurezza al reparto e alzare il livello di personalità di tutta la rosa. Espletate le visite cliniche e definiti i dettagli formali, si attende solo il comunicato di rito per accogliere ufficialmente Martínez a Stamford Bridge.
Un rinforzo di carisma per le ambizioni dei Blues
L’arrivo di Martínez rappresenta un segnale chiaro per le ambizioni del Chelsea, mettendo a disposizione un portiere abituato a sollevare trofei di primo livello come la Coppa del Mondo e la Copa América. Per l’Aston Villa si chiude così una parentesi storica, mentre per il club di Londra parte un nuovo capitolo all’insegna della sicurezza tra i pali.