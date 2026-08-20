Calciomercato Lazio, è fatta Sutalo dall’Ajax! Cifre e dettagli. Saltato clamorosamente il tesseramento di Bamba Dieng

Calciomercato Lazio, arriva Sutalo dall’Ajax! Tutti i dettagli dell’affare. Salta clamorosamente il trasferimento di Bamba Dieng

La sessione di calciomercato della Lazio vive una giornata di fortissimi scossoni, contrassegnata da importanti novità su due diversi fronti negoziali. La società capitolina ha praticamente concluso la trattativa per rinforzare la propria retroguardia assicurandosi il centrale croato Josip Sutalo dall’Ajax. Al contempo, si registra una clamorosa fumata nera nel reparto d’attacco, dove l’operazione che avrebbe dovuto portare a Roma lo svincolato Bamba Dieng è ufficialmente tramontata dopo i controlli clinici. Lo riporta Fabrizio Romano.

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Sutalo verso la Capitale: cifre e dettagli dell’intesa con l’Ajax

La dirigenza biancoceleste ha raggiunto un accordo con la società di Amsterdam per il trasferimento del classe 2000. L’operazione è stata impostata su un prestito oneroso da 3 milioni di euro, al quale si aggiunge un’opzione di riscatto fissata a 7,5 milioni di euro. Nel contratto concordato tra le parti sono stati inclusi diversi bonus e una clausola sulla futura rivendita pari al 10%, che garantirà ai Lancieri un ritorno economico in caso di un successivo trasferimento del tesserato.

L’arrivo del difensore della Nazionale croata garantisce alla rosa biancoceleste fisicità, tempismo negli interventi e buona abilità nella costruzione dal basso, offrendo allo staff tecnico un’alternativa di grande spessore internazionale per la linea difensiva.

Controlli sanitari negativi: affare saltato per Bamba Dieng

Ha avuto invece un epilogo del tutto inaspettato la pista che portava all’ingaggio di Bamba Dieng. L’attaccante senegalese, giunto in Italia da svincolato per sostenere i test di rito e porre il proprio sigillo sul contratto, non ha ottenuto il via libera dello staff medico al termine degli accertamenti fisici svolti presso la struttura sanitaria del club.

Di fronte all’assenza delle indispensabili garanzie idoneative, la dirigenza della Lazio ha preferito ritirare la propria proposta, portando al definitivo naufragio della trattativa. Dieng non vestirà dunque la maglia delle Aquile e la società romana sarà ora costretta a tornare sul mercato per individuare un profilo alternativo con cui completare l’organico offensivo.