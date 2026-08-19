Calcio Estero
Roma, Fonseca frena sul mercato di Fofana: «Penso che sarà con noi anche al ritorno col Fenerbahce»
Malick Fofana verso la sfida decisiva di Champions con il Lione: Paulo Fonseca conta ancora sul talento belga seguito anche dalla Roma
Il Lione potrebbe affidarsi ancora a Malick Fofana nella sfida decisiva contro il Fenerbahçe. Dopo l’1-1 maturato nella gara d’andata del playoff di Champions League, il tecnico dei francesi Paulo Fonseca ha lasciato intendere che il gruppo a disposizione per il ritorno dovrebbe restare sostanzialmente invariato.
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Una notizia che assume un peso importante anche in chiave calciomercato, considerando il forte interesse che nelle ultime settimane si è sviluppato intorno al classe 2005. Tra i club che seguono con attenzione il giovane esterno offensivo c’è anche la Roma, alla ricerca di nuovi rinforzi per il proprio reparto avanzato.
Lione, Fonseca conta ancora su Fofana
Intervenuto ai microfoni di Canal+, Fonseca è stato interrogato sulla possibilità di avere ancora Fofana a disposizione per il ritorno del 26 agosto al Groupama Stadium.
«Penso di sì. Secondo le informazioni che ho, avremo gli stessi giocatori per la seconda partita».
Il tecnico portoghese ha quindi sottolineato quanto sia importante affrontare un appuntamento di questo livello con l’intero gruppo a disposizione.
«È molto importante. Tutti i giocatori sono importanti, ma è ancora più importante averli tutti per la prossima partita».
Roma-Fofana, il mercato resta sullo sfondo
Le parole di Fonseca non chiudono necessariamente a una possibile cessione, ma confermano come il Lione consideri ancora Fofana pienamente coinvolto almeno fino al ritorno contro il Fenerbahçe.
Per la Roma, dunque, potrebbe essere necessario attendere ancora prima di capire se ci saranno margini per accelerare. Il talento belga resta uno dei profili più interessanti sul mercato grazie alle sue caratteristiche: velocità, uno contro uno, cambio di passo e duttilità offensiva.
Fofana, uno dei talenti più interessanti del Lione
Arrivato al Lione dal Gent nel 2024, Fofana ha rapidamente guadagnato spazio e considerazione all’interno del club francese.
La sua capacità di partire largo, puntare il diretto avversario e creare superiorità lo rende un giocatore particolarmente appetibile per diverse big europee. Per il momento, però, l’obiettivo immediato resta la Champions: il Lione vuole superare il Fenerbahçe e Fonseca sembra intenzionato a sfruttare fino in fondo anche il talento del giovane belga.