Parma, tegola Almqvist: lesione al polpaccio sinistro per l’attaccante svedese. Le sue condizioni fisiche

Il club gialloblù ha comunicato l’esito degli esami strumentali svolti lunedì 6 ottobre: il giocatore inizierà subito l’iter riabilitativo
Brutte notizie in casa Parma per Pontus Almqvist. L’attaccante svedese si è sottoposto nel pomeriggio di lunedì 6 ottobre ad alcuni esami strumentali, necessari per valutare le condizioni del polpaccio sinistro dopo il problema accusato negli ultimi giorni.
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Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di basso grado al polpaccio della gamba sinistra. Una situazione che costringerà il giocatore a fermarsi e ad avviare un percorso di recupero, con l’obiettivo di tornare a disposizione dello staff tecnico nel minor tempo possibile.
Parma, il comunicato sulle condizioni di Almqvist
A rendere note le condizioni di Almqvist è stato direttamente il Parma Calcio 1913, attraverso una nota ufficiale pubblicata dal club gialloblù.
IL COMUNICATO DEL PARMA – «Parma Calcio 1913 comunica che il calciatore Pontus Almqvist è stato sottoposto questo pomeriggio ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del polpaccio della gamba sinistra. Il calciatore inizierà domani l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica».
Almqvist ai box: il Parma valuta i tempi di recupero
Il Parma seguirà ora passo dopo passo l’evoluzione del quadro clinico dell’attaccante. I tempi di recupero dipenderanno dalla risposta del muscolo al programma riabilitativo, ma lo stop rappresenta comunque una tegola per la formazione gialloblù.
Per Almqvist inizierà dunque una fase delicata, con lavoro mirato e controlli progressivi prima del ritorno in gruppo.