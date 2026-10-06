Avvio di stagione da record, ora il meritato premio: Raphinha rinnova con il Barcellona fino al 2030, accordo trovato! Tutti i dettagli

Raphinha rinnova con il Barcellona fino al 2030: premio meritato per l’attaccante brasiliano dopo un avvio di stagione straordinario.

Il Barcellona muove un passo decisivo per il proprio futuro blindando uno dei suoi uomini simbolo: secondo Fabrizio Romano, Raphinha firmerà il prolungamento di contratto che lo legherà ai colori blaugrana fino a giugno 2030. La trattativa tra la dirigenza catalana, l’entourage dell’esterno brasiliano e i rispettivi avvocati è stata chiusa con successo, portando alla stesura dell’accordo definitivo. Una mossa strategica con cui il club spagnolo intende premiare le prestazioni straordinarie offerte dal calciatore.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

I dettagli dell’operazione e la data dell’annuncio ufficiale

L’intesa per il rinnovo contrattuale è ormai totalmente definita e sigillata in ogni cavillo burocratico. Tutte le componenti societarie e i rappresentanti del giocatore hanno approvato il testo finale, completando l’iter necessario per la formalizzazione. L’annuncio ufficiale e la consueta cerimonia di firma in presenza dei vertici societari sono previsti già nel corso di questa settimana. Qualora lo scambio dei documenti proceda secondo i piani stabiliti, la giornata di venerdì rappresenterà il momento chiave per la presentazione dell’accordo.

La scelta del Barcellona di prolungare il vincolo fino al 2030 conferma la centralità del classe 1996 all’interno del progetto sportivo culé. L’attaccante verdeoro ha dimostrato una crescita costante, diventando un punto di riferimento fondamentale nello spogliatoio e conquistando la stima incondizionata dell’ambiente catalano.

Rendimento da top player: i numeri straordinari di Raphinha

A spingere la società catalana ad accelerare le pratiche per il rinnovo è stato un inizio di stagione clamoroso condotto dall’ex talento del Leeds United. I dati statistici registrati da Raphinha in questo avvio di annata sono infatti impressionanti: nelle prime 8 presenze disputate tra le varie competizioni, l’esterno brasiliano ha collezionato ben 14 gol e 3 assist vincenti per i compagni.

Un impatto devastante sotto rete che sottolinea la sua definitiva maturazione tecnica e tattica. Con una media realizzativa d’élite, il calciatore sta trascinando la compagine blaugrana sia nel percorso in Liga sia sul palcoscenico della Champions League. La blindatura del contratto fino al 2030 mette così al sicuro il club da eventuali inserimenti delle grandi potenze del calcio europeo, garantendo continuità all’attacco catalano per le prossime stagioni.