Moisés Caicedo nei guai in Inghilterra: guida senza patente e senza assicurazione, arriva la maxi-multa per il centrocampista del Chelsea

Moisés Caicedo è finito davvero nei guai in Inghilterra: il centrocampista è stato fermato per guida senza patente e senza assicurazione, ecco la maxi-multa

Guai fuori dal campo per Moisés Caicedo. Il centrocampista del Chelsea, acquistato nel 2023 dal Brighton per la cifra record di 115 milioni di sterline, è stato condannato per aver guidato la sua Audi RSQ8 da 160 mila sterline senza una patente valida e senza assicurazione. L’episodio si è verificato nei pressi del centro sportivo di Cobham, ma la decisione della Crawley Magistrates’ Court è arrivata solo in seguito al termine delle verifiche del tribunale.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

I dettagli della sanzione e il rischio di sospensione della patente

Il giudice ha inflitto al calciatore ecuadoriano una multa di 1.444 sterline e gli ha assegnato 8 punti di sanzione sulla scheda automobilistica. È proprio il conteggio dei punti a rendere la vicenda delicata per il giocatore. Nel sistema stradale del Regno Unito, infatti, chi accumula 12 punti nell’arco di tre anni va incontro alla sospensione della patente per un periodo di almeno sei mesi.

Al momento il centrocampista non ha perso il diritto di guidare, ma la sua posizione è diventata a rischio. Con otto punti già registrati a suo carico, a Caicedo basterà commettere un’altra infrazione da quattro punti per raggiungere la soglia massima e subire il blocco della patente.

I successi con il Chelsea e la posizione del club

La notizia ha trovato ampio spazio sui giornali inglesi per via del valore del calciatore. Dopo un periodo iniziale di adattamento a Londra, il ventiquattrenne è diventato un punto di riferimento per la squadra, contribuendo in modo decisivo alle vittorie conquistate nel 2025 in Conference League e al Mondiale per Club.

Nonostante il risalto della vicenda, la dirigenza del Chelsea ha preferito non prendere provvedimenti interni, valutando l’accaduto come una questione personale del giocatore. Se l’importo della multa incide poco sul suo ingaggio, la gestione della patente imporrà al centrocampista la massima attenzione nei prossimi mesi per evitare nuovi problemi con il codice della strada.