Carvajal riparte dal Getafe, affare a un passo: visite superate

Dani Carvajal è vicinissimo al Getafe dopo la lunga esperienza con il Real Madrid: Ángel Torres conferma l’accordo con il giocatore e le visite mediche già effettuate, resta da superare l’ultimo passaggio con LaLiga

Il futuro di Dani Carvajal potrebbe essere ancora nella capitale spagnola. Dopo aver concluso la sua lunghissima esperienza con il Real Madrid, il terzino destro è ormai vicino a diventare un nuovo giocatore del Getafe. Una trattativa sorprendente che nelle ultime ore ha fatto registrare un’accelerazione decisiva.

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A confermare lo stato avanzato dell’operazione è stato direttamente Ángel Torres, presidente del Getafe, intercettato dai microfoni di DAZN. Come riportato anche da AS, il numero uno del club ha spiegato che Carvajal ha già superato le visite mediche e che l’intesa tra le parti è stata raggiunta. Adesso manca soltanto il passaggio necessario con LaLiga prima di poter completare l’operazione.

Per Carvajal si tratterebbe di un cambiamento importante, ma senza lasciare Madrid. Il difensore era rimasto libero dopo la scadenza del suo contratto con il Real dello scorso 30 giugno e nelle ultime ore si era fatto avanti proprio il Getafe. Anche Cadena SER aveva confermato nella mattinata del 6 ottobre l’esistenza della trattativa e la necessità di ottenere il via libera.

Nell’operazione avrebbe avuto un peso importante anche José Bordalás. Secondo AS, l’allenatore del Getafe ha avuto un ruolo nella trattativa, mentre Carvajal avrebbe accolto positivamente l’opportunità di continuare a giocare nella Comunità di Madrid.

Il traguardo è dunque molto vicino: superato l’ultimo ostacolo burocratico, Carvajal potrà iniziare ufficialmente la sua nuova avventura con il Getafe.