Tresoldi tra Italia e Germania: «Ho parlato con Klopp e Mancini, ma ho detto no ad entrambi. E’ un onore ma penso solo all’Under 21»

L’attaccante del Club Brugge, nato a Cagliari e cittadino tedesco dal 2022, ha raccontato i contatti con Roberto Mancini e Jurgen Klopp: per ora la priorità resta la Germania Under 21

Nicolò Tresoldi è uno dei nomi più interessanti del panorama internazionale giovanile. L’attaccante italo-tedesco, nato a Cagliari e dal 2022 cittadino tedesco, sta continuando a mettersi in mostra con la maglia del Club Brugge in Belgio. Prestazioni che non sono passate inosservate, tanto da attirare l’attenzione sia dell’Italia che della Germania.

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All’inizio di questa lunga sosta per le Nazionali, il classe 2004 ha ricevuto i contatti sia di Roberto Mancini che di Jurgen Klopp, ma per il momento ha scelto di non cambiare percorso. Ai microfoni di RanSport, Tresoldi ha spiegato di voler restare concentrato sulla Germania Under 21, senza pensare ancora in modo definitivo al futuro tra Azzurri e tedeschi.

Tresoldi e il no a Klopp: il racconto dell’attaccante

IL COLLOQUIO CON KLOPP – «Il no a Klopp? Ha capito benissimo. Abbiamo avuto un ottimo scambio di opinioni. Spero di aver fatto una buona impressione. È un grande allenatore e anche una persona meravigliosa. Per questo gli sono molto grato per la conversazione e per il suo sostegno. Ero estremamente nervoso. L’ho subito detto ai miei genitori, e anche loro erano nervosi. Ma alla fine è stata semplicemente una conversazione molto positiva».

Parole che confermano il peso della chiamata ricevuta dal commissario tecnico della Germania, ma anche la serenità con cui Tresoldi sta gestendo una situazione delicata per il proprio futuro internazionale.

Tresoldi contattato anche da Mancini: l’Italia resta alla finestra

Anche l’Italia segue con grande attenzione l’evoluzione del giocatore. Roberto Mancini ha provato a sondare la disponibilità dell’attaccante, che però ha preferito non accelerare i tempi della scelta.

IL CONTATTO CON MANCINI – «Anche Roberto Mancini mi ha contattato. È stata una situazione simile. Per me è qualcosa di speciale quando due allenatori di tale successo si prendono il tempo di parlare con me. Mi dimostra che sono sulla strada giusta. Sono molto grato a entrambi per questo. Vedremo cosa succederà».

Tresoldi pensa all’Under 21: decisione rimandata tra Italia e Germania

Per ora, dunque, nessuna scelta definitiva tra Italia e Germania. La priorità di Tresoldi resta il presente con la selezione giovanile tedesca, in attesa di capire quale sarà il suo percorso futuro.

LA PRIORITÀ ALL’UNDER 21 – «La mia attenzione è completamente rivolta alla nazionale Under, non alla Germania o all’Italia. Per me, tutto ruota intorno a queste tre partite. Ne abbiamo vinte due, ne manca una. Voglio vincere, segnare gol, e poi vedremo cosa succederà».

Il futuro resta quindi aperto. Tresoldi continua a crescere con il Club Brugge e a raccogliere consensi, mentre Italia e Germania restano alla finestra in attesa della decisione definitiva.