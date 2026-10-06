Fiorentina, Ranieri annuncia il rinnovo: «Sono felice, questa società è una famiglia»

Il difensore viola ha confermato l’intesa per il prolungamento fino al 2029 con opzione al 2030: il legame con Firenze, il rapporto con Vanoli e la voglia di dare ancora tanto

Luca Ranieri e la Fiorentina avanti insieme. Il difensore viola ha annunciato ai microfoni di Sky Sport il rinnovo del contratto con il club toscano, ormai arrivato ai dettagli. L’intesa porterà il giocatore a legarsi alla società gigliata fino al 30 giugno 2029, con un’opzione per prolungare ulteriormente l’accordo fino al 2030.

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Una firma dal forte valore simbolico per Ranieri, cresciuto nel mondo viola e ormai diventato uno dei riferimenti dello spogliatoio. Il difensore ha raccontato tutta la propria emozione per un rinnovo che va oltre l’aspetto professionale, toccando anche la sfera personale e il rapporto costruito negli anni con Firenze.

Ranieri-Fiorentina, rinnovo fino al 2029: le parole del difensore

Ranieri ha spiegato così il significato del nuovo accordo con la Fiorentina: «Siamo ai dettagli, sono felice. È un rinnovo che rappresenta tanto, sono onorato di continuare con questa società che ormai è una famiglia. Ho vissuto tante cose qui, dalla nascita delle mie figlie e gioie e dolori in campo. Continuare per altri tre anni con questa maglia è un’emozione unica e ho voglia di dare tanto».

Parole che confermano il legame profondo tra il difensore e l’ambiente viola. Per Ranieri, la Fiorentina non rappresenta soltanto una tappa della carriera, ma una parte importante della propria vita.

Ranieri su Vanoli: il rapporto con il tecnico viola

Il difensore si è soffermato anche sul rapporto con Paolo Vanoli, sottolineando quanto il tecnico gli abbia dato una mano in una stagione non semplice.

«Vanoli? Non ci aspettavamo un anno di trovarlo in una situazione del genere. Il mister mi ha tolto la fascia ma mi ha dato una grandissima mano, togliendomi tante pressioni. A fine campionato l’ho ringraziato e come tutti i miei compagni sono felice di proseguire con lui. Ora abbiamo un centro sportivo che fa da riferimento per tutti i ragazzi. Se guardo al mio passato sono fiero di ciò che ho fatto, ma ho ancora molto da dare».

Il rinnovo di Ranieri rappresenta dunque un segnale di continuità per la Fiorentina, che blinda un giocatore legato al club, alla città e al progetto tecnico.