Sampdoria, l’infortunio di Sinani cambia i piani - VIDEO

Pierini o Bebou dopo l’infortunio di Sinani? Tutte le opzioni sul tavolo della Sampdoria tra svincolati e gennaio – VIDEO di Elia Serra
In casa Sampdoria cresce la preoccupazione per le condizioni di Danel Sinani, attaccante offensivo e uno dei riferimenti tecnici della squadra allenata da Bernardo Corradi. L’infortunio riportato dal giocatore rischia infatti di avere conseguenze importanti sulla pianificazione delle prossime settimane, costringendo il club blucerchiato a valutare possibili interventi sul mercato.
Al momento non è ancora arrivata una diagnosi definitiva, ma le prime indiscrezioni non lasciano tranquilli. Le valutazioni mediche in corso riguardano infatti un problema al ginocchio che potrebbe interessare strutture particolarmente delicate come il menisco o il legamento crociato. Solo gli esami approfonditi chiariranno la reale entità dello stop e i relativi tempi di recupero.
Sampdoria davanti a una scelta sul mercato
L’eventuale assenza prolungata di Sinani obbliga la dirigenza a riflettere sulle possibili soluzioni per non impoverire il reparto offensivo. La società si trova attualmente di fronte a due scenari.
Il primo prevede un intervento immediato sul mercato degli svincolati, opzione che consentirebbe a Corradi di avere fin da subito un’alternativa in più a disposizione. Il secondo scenario porta invece alla finestra invernale di gennaio, quando il mercato offrirà maggiori opportunità e una gamma più ampia di profili tra cui scegliere.
La decisione verrà presa tenendo conto non soltanto delle necessità tecniche della squadra, ma anche delle condizioni fisiche e delle garanzie che eventuali nuovi acquisti potranno offrire nel breve e nel medio periodo.
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Bebou tra le opzioni per l’immediato
Tra i nomi valutati dalla Sampdoria figura quello di Ihlas Bebou, attaccante togolese con una lunga esperienza nel calcio europeo. Il suo profilo rappresenterebbe una soluzione percorribile già nelle prossime settimane grazie alla condizione di svincolato.
Le valutazioni del club riguardano però soprattutto l’aspetto atletico. La società vuole infatti assicurarsi un giocatore in grado di garantire un contributo immediato ed evitare operazioni che possano rivelarsi poco efficaci nel corso della stagione.
Pierini resta un’opzione per gennaio
Per il futuro continua a essere monitorata anche la situazione di Nicholas Pierini, attaccante che conosce già l’ambiente blucerchiato e che potrebbe rappresentare una soluzione interessante in vista della riapertura del mercato.
In questo caso, però, sarebbe necessario attendere gennaio, costringendo Corradi a gestire l’emergenza con le risorse attualmente presenti in rosa.
Attesa per la diagnosi definitiva
Prima di qualsiasi decisione, la priorità resta conoscere nel dettaglio le condizioni di Sinani. Saranno infatti gli esiti degli accertamenti medici a orientare le strategie della Sampdoria.
Se lo stop dovesse rivelarsi lungo, il club potrebbe accelerare per un rinforzo immediato. In caso contrario, la dirigenza potrebbe decidere di attendere la sessione invernale e valutare con maggiore calma l’innesto più adatto al progetto tecnico di Corradi.