Fofana Roma, intesa col giocatore ma manca l’accordo con il Lione: la richiesta da 35 milioni frena l’affare

La Roma continua a lavorare sul fronte Malick Fofana, ma al momento non si registrano passi avanti decisivi nella trattativa con il Lione. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club francese ha fissato una richiesta di 35 milioni di euro più bonus, una cifra considerata troppo elevata dalla Roma.

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La distanza tra le società resta quindi significativa e, per ora, non c’è ancora il via libera definitivo per la conclusione dell’operazione. Sul fronte del giocatore, invece, la situazione è diversa: l’accordo tra Fofana e la Roma è stato raggiunto già da diversi giorni.

Manca però ancora l’intesa tra i due club, elemento fondamentale per permettere all’affare di decollare definitivamente. La trattativa resta dunque aperta, ma tutt’altro che definita.

La Roma dovrà valutare se avvicinarsi alle richieste del Lione oppure provare a ottenere condizioni economiche più favorevoli. Al momento, quindi, il trasferimento di Fofana in giallorosso non è sicuro e serviranno ulteriori contatti tra le società per capire se ci saranno margini per arrivare alla fumata bianca.