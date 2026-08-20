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Mercato Como: pronto il rilancio per Moise Kean, la Fiorentina fissa il prezzo! Svelata la posizione dei viola sul futuro dell’attaccante
Mercato Como: la Fiorentina ha fissato il prezzo per Moise Kean. Ecco pronto il rilancio dei lariani per l’attaccante classe 2000
Il Como non molla la presa e riprova l’affondo per assicurarsi le prestazioni sportive di Moise Kean, studiando una proposta economica decisamente più corposa dopo il primo e secco rifiuto incassato dalla società gigliata. La dirigenza toscana ha infatti rispedito al mittente l’iniziale bozza recapitata all’attenzione del dirigente Fabio Paratici: un prestito con obbligo di riscatto strutturato su una base di 5 milioni subito più ulteriori 25 alla conferma, cifra giudicata del tutto inadeguata rispetto al valore di mercato della punta. Di fronte alla bocciatura della prima offerta, i vertici lombardi si sono subito messi al lavoro per strutturare un nuovo rilancio.
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La posizione del giocatore e il feeling con il gol
Dal canto suo, l’attaccante classe 2000 — subito a segno nel rotondo 4-1 inflitto al Benevento nei trentaduesimi di Coppa Italia — mantiene una postura di totale professionalità, lasciando la gestione del proprio futuro interamente nelle mani dei club. Il centravanti non intende forzare alcuna rottura con la Fiorentina, ma al contempo non chiude affatto le porte alla destinazione lariana, con la quale non vi sarebbero complicazioni per trovare un accordo sui termini del contratto personale. Spetta quindi interamente alla società acquirente formulare una proposta in grado di soddisfare le pretese della proprietà Viola.
Le pretese della Fiorentina e le tempistiche dell’operazione
La linea strategica dei toscani resta estremamente chiara: con la sola eccezione di Ndour considerato del tutto inamovibile, nessun elemento è ritenuto incedibile a prescindere, ma la partenza del nuovo numero 9 avverrà soltanto a fronte di cifre davvero importanti. Per strappare il bomber a Firenze serve una cifra vicina ai 45 milioni di euro, motivo per cui il club del Lago dovrà incrementare l’offerta di almeno 10 milioni per poter quantomeno avviare una trattativa formale. Inoltre, la dirigenza gigliata pretende di risolvere la questione entro il fine settimana, così da concentrare l’attenzione dell’ambiente esclusivamente sul debutto stagionale di campionato contro la Roma, in programma lunedì sera. Il pallino del gioco resta a Como, ma è la Fiorentina a stabilire le regole del gioco.