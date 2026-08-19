Lukaku non usa mezzi termini: «Napoli? E’ stato l’anno peggiore della mia vita». Le sue dichiarazioni ad una tv belga

Romelu Lukaku, oggi attaccante del Fenerbahçe, è tornato a parlare alla TV belga del suo percorso recente, dopo le esperienze con Inter, Roma e Napoli e il trasferimento di questa estate dal club partenopeo alla Turchia. Le sue dichiarazioni, riportate da SportMediaset, sono destinate a far discutere: il belga ha affrontato temi legati alle sue scelte, alle difficoltà degli ultimi mesi e ai motivi che lo hanno spinto a cambiare ancora maglia.

Un intervento diretto, senza filtri, che riapre inevitabilmente il dibattito attorno alla sua carriera e alle sue ultime stagioni in Italia.

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PAROLE – «”Ho firmato per una stagione con un’opzione per un’altra, spero di poter onorare questi due anni, dopodiché tornerò a casa – spiega l’attaccante belga, classe 1993 -. Sarò presto ancora in forma, ho sempre detto che voglio continuare fino al 2030, anche con la Nazionale. Dopo, sarà game over: ci sono tanti giocatori che riescono a giocare a calcio fino a 40 anni. È una questione di mentalità: se dai sempre retta alle opinioni altrui diventi infelice, ma io mi prendo cura di me stesso. Ora sono tornato»

ULTIMA STAGIONE A NAPOLI – «E’ stato l’anno peggiore della mia vita»

NUOVO INIZIO – «Perché ho scelto di andarmene? Ho sentito delle cose e sono state fatte delle scelte… Tutto qui. Se è andata così, allora è stato meglio per me andarmene. L’affermazione che non sono in forma è semplicemente falsa. Probabilmente l’hanno detto in Italia per boicottarmi. Sono al 100% in forma per giocare»