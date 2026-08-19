Aston Villa, doppio colpo ufficiale: arrivano Ruggeri e Suzuki

L’Aston Villa ufficializza Matteo Ruggeri dall’Atletico Madrid e Zion Suzuki dal Parma: due nuovi rinforzi per la squadra di Unai Emery

Doppia operazione ufficiale per l’Aston Villa, che continua a muoversi con decisione sul mercato. Il club di Birmingham ha annunciato gli acquisti di Matteo Ruggeri e Zion Suzuki, arrivati rispettivamente dall’Atletico Madrid e dal Parma.

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Due rinforzi importanti per Unai Emery, che potrà contare su nuove soluzioni sia sulla corsia sinistra sia tra i pali. L’arrivo di Ruggeri permette in particolare ai Villans di sostituire Lucas Digne, trasferitosi al PSG.

Il mercato dell’Aston Villa prosegue dunque dopo gli arrivi di Manzambi, Joao Gomes e il prestito di Garnacho.

Aston Villa, ufficiale Matteo Ruggeri

Matteo Ruggeri lascia l’Atletico Madrid dopo una sola stagione e si trasferisce a titolo definitivo in Premier League.

Nel comunicato ufficiale, il club inglese ha presentato così il terzino italiano:

«L’Aston Villa è lieto di annunciare l’acquisto di Matteo Ruggeri dall’Atlético Madrid. Vincitore della UEFA Europa League con l’Atalanta nel 2024, il terzino sinistro ha completato un trasferimento permanente. Il ventiquattrenne Ruggeri è cresciuto all’accademia dell’Atalanta, disputando oltre 100 presenze e sollevando trofei europei prima di completare il trasferimento all’Atletico la scorsa estate.

A livello internazionale, ha rappresentato l’Italia in diversi livelli giovanili ma, nonostante sia stato convocato, non ha ancora debuttato nella squadra degli Azzurri.

Benvenuto, Matteo!».

Aston Villa, arriva anche Zion Suzuki

Ufficiale anche l’acquisto di Zion Suzuki, portiere giapponese reduce dall’esperienza in Serie A con il Parma. Il suo nome era stato accostato anche al PSG, prima del definitivo inserimento dell’Aston Villa.

Il club inglese ha annunciato così il nuovo estremo difensore:

«L’Aston Villa è lieta di annunciare l’acquisto di Zion Suzuki dal Parma. L’internazionale giapponese, che ha rappresentato il suo paese alla Coppa del Mondo FIFA 2026, arriva con trasferimento definitivo. Nato negli Stati Uniti, il portiere è cresciuto a Urawa, in Giappone, debuttando con gli Urawa Red Diamonds a soli 16 anni. Dopo una breve esperienza in Belgio con il Sint-Truiden, ha trascorso le ultime due stagioni con il Parma nella Serie A italiana.

Uno dei prospetti più brillanti del gioco nella sua posizione, Suzuki è stato convocato 22 volte a livello senior dai Samurai Blue.

Benvenuto, Zion!».

Con Ruggeri e Suzuki, l’Aston Villa aggiunge così due profili già pronti ma con ulteriori margini di crescita, ampliando le soluzioni a disposizione di Emery.