Roma, Manchester United pronto all’assalto per Manu Koné: la richiesta è chiara, servono almeno 50 milioni

Manu Koné continua a rappresentare una pedina centrale nel progetto della Roma, ma il suo futuro resta uno dei principali interrogativi degli ultimi giorni di mercato. La posizione del club giallorosso, però, è netta: il centrocampista francese non partirà per un’offerta inferiore ai 50 milioni di euro.

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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Manchester United starebbe preparando una proposta con l’obiettivo di avvicinarsi alla valutazione fissata dalla Roma. I tempi sono stretti, con la chiusura della sessione estiva ormai vicina, ma il club inglese starebbe considerando concretamente la possibilità di presentare un’offerta.

A incidere sulla trattativa sarà anche la volontà di Koné. Il francese sarebbe intenzionato a respingere eventuali destinazioni, fatta eccezione per una possibile chiamata del Paris Saint-Germain, club al quale sarebbe particolarmente legato.

Qualora il centrocampista dovesse restare nella Capitale, potrebbe inoltre aprirsi il capitolo rinnovo e adeguamento dell’ingaggio. Attualmente Koné guadagna circa 2,8 milioni di euro netti a stagione, mentre il suo contratto con la Roma è valido fino al 2029.

Le prossime ore saranno dunque decisive per capire se il Manchester United passerà dalle valutazioni ai fatti e proverà davvero a soddisfare le richieste economiche della Roma.