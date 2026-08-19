Torino, si scalda la pista Darmian: il ritorno in granata è sempre più vicino, si tratta per un anno

Il Torino accelera per Matteo Darmian e si avvicina sempre di più al ritorno dell’esterno italiano in maglia granata. Il giocatore, classe 1989, è attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con l’Inter e rappresenta quindi una possibile operazione a parametro zero.

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Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la società piemontese è concretamente al lavoro per riportare a Torino il calciatore, già protagonista in granata tra il 2011 e il 2015. La trattativa è in corso e sul tavolo ci sarebbe l’ipotesi di un contratto della durata di un anno.

Darmian, grazie alla sua esperienza, duttilità e affidabilità, potrebbe rappresentare un rinforzo prezioso per la squadra, offrendo diverse soluzioni sulla fascia e in difesa.

Il Torino prova dunque a chiudere un’operazione dal forte valore simbolico, ma anche interessante dal punto di vista economico. Il ritorno non è ancora definito, ma la trattativa procede: Darmian è sempre più vicino a un nuovo capitolo della sua storia granata.