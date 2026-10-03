Gasperini e il retroscena Dybala: lo voleva già all’Atalanta

Il tecnico della Roma ha parlato delle difficoltà fisiche dell’argentino, ma già nell’estate 2022 aveva provato a portarlo a Bergamo

Gian Piero Gasperini è tornato a parlare di Paulo Dybala, soffermandosi soprattutto sui problemi fisici che hanno condizionato il rendimento dell’argentino in alcune fasi della carriera. Intervenuto a Trento, il tecnico ha spiegato di aver sempre interpretato quelle fragilità anche come una questione legata alla gestione del lavoro.

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LE PAROLE SU DYBALA – «Ci sono stati anni in cui ha avuto fragilità fisica, che hanno frenato le sue prestazioni. Io ho sempre pensato che fosse una questione di allenamento. Tanti dicevano che fossero i muscoli di seta, che dovesse riposare, ma così si continuava ad infortunare».

Ma dietro al rapporto tra Gasperini e Dybala c’è anche un retroscena di mercato importante. Come riportato da TMW, nell’estate del 2022, quando l’argentino era svincolato, il tecnico lo avrebbe voluto all’Atalanta.

Gasperini-Dybala, il tentativo dell’Atalanta nel 2022

In quel momento il club bergamasco veniva da anni di Champions League e da numerose plusvalenze, ma manteneva comunque una politica salariale rigida. Il tetto agli ingaggi era fissato intorno ai 2,5 milioni di euro, mentre le richieste economiche di Dybala erano decisamente superiori.

Gasperini avrebbe comunque chiesto l’argentino come grande colpo per rilanciare il progetto dopo l’addio del Papu Gomez. L’operazione, però, risultò fuori portata sul piano economico.

Alla fine Dybala scelse la Roma, mentre l’Atalanta virò su profili differenti come Ademola Lookman e Rasmus Hojlund. Una scelta che, col senno di poi, ha comunque portato risultati importanti ai nerazzurri.