 Francia Italia LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match
Home > Calcio italiano > Francia Italia LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match
Calcio italiano

Francia Italia LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match

Foto autore
Published 19 minuti fa il 2 Ottobre 2026
By
Pio Esposito Sebastiano abbraccio Turchia Italia per calcio LIVE

Appuntamento alle 20:45 allo Stade de France per Francia Italia, match del terzo turno di Nations League: seguilo live con noi

Tutto pronto allo Stade de France per Francia Italia, la sfida valevole per la terza giornata di Nations League. Gli Azzurri di Mancini cercano il bis dopo il successo dello scorso turno contro la Turchia. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

CRONACA

Fischio d’inizio alle ore 20:45.

FRANCIA ITALIA, IL TABELLINO:

Francia (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert; Rabiot, Da Cunha; Olise, Cherki, Doué; Dembélé. CT: Zidane
Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Bastoni, Scalvini, Calafiori; Frattesi, Tonali, Fagioli; Kean, Pio Esposito, S. Esposito. CT: Mancini

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

×