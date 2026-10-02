Francia Italia LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match

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Appuntamento alle 20:45 allo Stade de France per Francia Italia, match del terzo turno di Nations League: seguilo live con noi
Tutto pronto allo Stade de France per Francia Italia, la sfida valevole per la terza giornata di Nations League. Gli Azzurri di Mancini cercano il bis dopo il successo dello scorso turno contro la Turchia. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.
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CRONACA
Fischio d’inizio alle ore 20:45.
FRANCIA ITALIA, IL TABELLINO:
Francia (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert; Rabiot, Da Cunha; Olise, Cherki, Doué; Dembélé. CT: Zidane
Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Bastoni, Scalvini, Calafiori; Frattesi, Tonali, Fagioli; Kean, Pio Esposito, S. Esposito. CT: Mancini