Bonucci carica l’Italia prima della Francia: «Vincere da squadra. Pio e Sebastiano Esposito di nuovo dal 1′? Meglio di loro non c’è»

Il collaboratore tecnico di Mancini ha parlato nel pre-partita della sfida di Nations League contro la Francia di Zidane

Leonardo Bonucci ha caricato l’Italia a pochi minuti dalla sfida contro la Francia di Zinedine Zidane, valida per la terza giornata di Nations League. Il collaboratore tecnico di Roberto Mancini ha parlato nel pre-partita, sottolineando l’importanza dello spirito di gruppo e della compattezza azzurra in una gara di altissimo livello.

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Bonucci carica l’Italia prima della Francia

L’ex difensore della Nazionale ha indicato con chiarezza la strada da seguire contro una Francia ricca di talento e qualità individuali.

«Oggi dovremo attaccare da squadra, difendere da squadra e vincere da squadra».

Bonucci ha poi insistito sull’identità storica dell’Italia, da sempre costruita attorno al concetto di gruppo, equilibrio e sacrificio collettivo.

«L’Italia è sempre stata squadra. Noi lo stiamo cercando di trasmettere a questo grandissimo gruppo fatto sia da giovani sia da esperti».

Italia, Bonucci spiega la scelta dei fratelli Esposito

Tra i temi più attesi della serata c’è anche la scelta di Mancini di confermare dal primo minuto Pio Esposito e Sebastiano Esposito, già protagonisti nella vittoria contro la Turchia. Una decisione spiegata così da Bonucci nel pre-partita.

«Meglio di loro non c’è. Giocano insieme da quando sono bambini. Poi è sempre difficile lasciare fuori qualcuno. Stasera credo sarà da ripetere la partita vista in Turchia».

Per l’Italia, dunque, la sfida contro la Francia rappresenta un nuovo banco di prova dopo la reazione mostrata nell’ultima uscita. L’obiettivo degli Azzurri è dare continuità alla prestazione vista in Turchia e confermare i segnali di crescita del gruppo di Mancini.